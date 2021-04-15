Майский отдых на российских морских курортах резко подорожал после приостановки полетов в Турцию

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Стоимость проживания в отелях Краснодарского края и Крыма в майские праздники выросла примерно на 80-120%, пишет Znak.com со ссылкой на представителей туристической отрасли. Президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина в разговоре с ТАСС оценила рост цен в среднем до 50%, "то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то - на 100%".

По данным сервиса Booking.com, цены на две ночи проживания в Сочи с 1 по 3 мая доходят до 172 тысяч рублей. При этом комнату в гостевом доме можно снять на тот же период за 2-3 тысячи рублей. В Ялте и Евпатории, согласно данным агрегатора "Островок" Первомай в отелях, гостиницах и частных домах обойдется от 3 тысяч до 95 тысяч рублей. Отельеры прогнозируют, что в летний период отдых может подорожать еще на 15-20%.

"Те, кто позаботились и забронировали комфортные отели еще зимой, приедут летом и прекрасно проведут отпуска. Сейчас забронировать места в Сочи, конечно, проблематично. Пока места есть, но тут надо потратить время. Я рекомендую обращаться к туроператорам, так как самим обзванивать отели это трудоемко и чаще всего отели отвечают, что мест нет. А у туроператоров есть квоты", - объяснила Нетягина "Эху Москвы".

По ее словам, на отдых в Сочи подорожал не только из-за ограничения на полеты в Турцию, но также инфляция в целом и "СанПиНы ковида". Гостиницы должны закупать маски, дезинфицирующие средства и привлекать дополнительных сотрудников для обработки номеров.

Нетягина отметила, что новым туристам придется подстраиваться под даты и цены, которые смогут предложить отельеры. Альтернативой могут стать съемные квартиры. Власти Сочи ожидали принять с мая по сентябрь около 4 млн гостей, но "сегодня очевидно, что эта цифра может быть гораздо больше", констатировал мэр города Алексей Копайгородский.

В связи с наплывом туристов в Сочи откроется горячая линия, "чтобы каждый гость курорта знал, куда можно обратиться за помощью в случае необходимости". В автобусах и маршрутках будет усилен контроль над соблюдением масочного режима.

Власти Крыма ожидают этим летом рекордного наплыва туристов, передает "Интерфакс". С начала года прирост уже составил больше 20%, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. При этом власти оценивают предстоящий курортный сезон как сложный, как из-за большого числа гостей, так и из-за действующих COVID-ограничений и дефицита воды. Впрочем, Волченко уверен, что даже при ограниченной подаче воды туристы будут ею обеспечены. Также он считает, что значительного роста цен на отдых в Крыму быть не должно.

Министр назвал "незначительным" повышение цен в санаториях и малых отелях, в люксе оно "более заметно". "Но наши даже самые топовые отели всегда начинают свою работу с отрицательными значениями стоимости отдыха, но цены потом повышаются из-за того, что спрос высокий", - заявил Волченко (цитата по РИА "Новости").

Между тем Роспотребнадзор зафиксировал двукратный рост заболеваемости коронавирусом в Крыму. С начала года в регионе шло снижение заболеваемости, но во второй половине марта число новых случаев начало расти. За минувшие сутки в Крыму зафиксировали 95 новых заражений. Уровень заболеваемости граждан старше 65 лет вырос на 50%.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская отметила, что уровень заболеваемости начинает расти "как только ослабевает контроль и самоконтроль за использованием средств индивидуальной защиты".

Наихудшая ситуация складывается в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском районах полуострова, Армянске, Джанкое и Саках. Также, по словам Пеньковской, выросло число завозных случаев коронавируса с территории Украины.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал рост заболеваемости в республике "настораживающей тенденцией", но никаких дополнительных ограничений вводить не планируется. "Будем надеяться, что наметившаяся тенденция дальнейшего развития не получит. Крым активно вакцинируется, показатели заболеваемости у нас пока не такие и грозные. Будем делать все от нас зависящее, чтобы и ситуацию с коронавирусом удержать под контролем, и крымский курорт загрузить", - сказал он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по социальной политике совместно с ФАС контролировать ситуацию с ростом цен на российских курортах. По ее словам, россияне жалуются, что "туристические компании очень резко начали поднимать цены вместо того, чтобы создать привлекательные условия для граждан".

Матвиенко привела в пример публикацию СМИ о том, что одни сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых на курортах Египта по системе "все включено". "Мы отталкиваем наших граждан от собственных туристических объектов, курортов, гостиниц", - прокомментировала председатель Совфеда.