В республике Марий Эл врачи скорой помощи не успели спасти умирающую женщину. Они спешили на вызов на санях. Об этом родственники погибшей сообщили изданию "Pro Город Йошкар-Ола".

46-летняя жительница деревни Паймыр Моркинского района умерла 27 марта, не дождавшись врачей скорой помощи. Женщина почувствовала себя плохо в пятом часу вечера. Она жаловалась на сдавливание в области сердца. Медиков вызвала ее дочь, но скорая помощь не смогла приехать вовремя из-за того, что была на другом вызове, а быстрому перемещению бригады помешало российское бездорожье. Для передвижения врачам пришлось использовать конную тягу, как в позапрошлом веке.

По словам родственников погибшей, они добрались к ней на два часа раньше скорой помощи, хотя ехали с другого конца республики. Врачи были вынуждены оставить машину в соседнем населенном пункте Ямбатор из-за того, что в деревне Паймыр нет дорог. Для проезда медиков родственники наняли сани с лошадью, с помощью которых врачи приехали на вызов только к 21:00. К этому времени женщина уже умерла. Зафиксировать смерть вызвали полицию, которая была вынуждена "откапывать дороги" для проезда.

"Не могу по телефону ничего комментировать, это не телефонный разговор, направляйте письменный запрос. Я не в курсе ситуации, коллеги занимались. Обращайтесь к руководству, к заместителю министра здравоохранения республики. Есть ситуации, которые комментируют руководство и руководитель", - ответила "Новой газете" пресс-секретарь министра здравоохранения Марий Эл Ольга Бирючева.

Как отмечает "Накануне.ru" со ссылкой на местных жителей, в деревне это не первая смерть, случившаяся из-за того, что медики скорой помощи не успели оказать ее достаточно быстро.