Скопинский районный суд Рязанской области

Скопинский районный суд Рязанской области

Скопинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил иск полиции, обязав "скопинского маньяка" Виктора Мохова отмечаться в местном ОМВД для регистрации не два, а четыре раза в месяц. В удовлетворении остальных требований суд отказал. В частности, не стал запрещать Мохову общение с журналистами и в интернете, а также посещать кафе и бары, передает ТАСС.

Мохов на заседание суда не явился, оно проводилось в закрытом режиме, сообщает РИА "Новости". Первое заседание по этому вопросу в начале апреля он также проигнорировал.

Бывшую пленницу Мохова Екатерину Мартынову, которой ранее была предоставлена госзащита, возмутило решением суда. "Я в шоке, что ему ничего не запретили, я очень надеялась. То, что он совершал в 2000-х годах с нами, и то, что в 2021 году он говорит об этом, для меня - одинаковое зло. Я считаю, что он вообще не имеет права ни говорить, ни общаться с журналистами, ни пользоваться интернетом", - сказала она.

В интервью Собак Мохов заявил, что готов "заняться" своей бывшей узницей Еленой Самохиной, которая родила от него двух детей и "больше не рожает", а также признался, что любит Мартынову. После выхода из колонии он попытался добавить девушку в друзья во "ВКонтакте". Интервью вызвало большой резонанс.

За участие в съемках суд оштрафовал Мохова на 1200 рублей, сочтя это нарушением статьи 19.24 КоАП "Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре". На Мохова наложены административные ограничения в виде запрета на посещение мест проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий и участие в таких мероприятиях.

Ему нельзя покидать место жительства с 22:00 до 06:00, за исключением времени нахождения на работе; нельзя выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Ограничения установлены на шесть лет.