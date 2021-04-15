Скопинский районный суд Рязанской области
Скопинский районный суд Рязанской области
Скопинский районный суд Рязанской области
 
 
 
Скопинский районный суд Рязанской области
Скопинский районный суд Рязанской области

Скопинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил иск полиции, обязав "скопинского маньяка" Виктора Мохова отмечаться в местном ОМВД для регистрации не два, а четыре раза в месяц. В удовлетворении остальных требований суд отказал. В частности, не стал запрещать Мохову общение с журналистами и в интернете, а также посещать кафе и бары, передает ТАСС.

Мохов на заседание суда не явился, оно проводилось в закрытом режиме, сообщает РИА "Новости". Первое заседание по этому вопросу в начале апреля он также проигнорировал.

Бывшую пленницу Мохова Екатерину Мартынову, которой ранее была предоставлена госзащита, возмутило решением суда. "Я в шоке, что ему ничего не запретили, я очень надеялась. То, что он совершал в 2000-х годах с нами, и то, что в 2021 году он говорит об этом, для меня - одинаковое зло. Я считаю, что он вообще не имеет права ни говорить, ни общаться с журналистами, ни пользоваться интернетом", - сказала она.

В интервью Собак Мохов заявил, что готов "заняться" своей бывшей узницей Еленой Самохиной, которая родила от него двух детей и "больше не рожает", а также признался, что любит Мартынову. После выхода из колонии он попытался добавить девушку в друзья во "ВКонтакте". Интервью вызвало большой резонанс.

За участие в съемках суд оштрафовал Мохова на 1200 рублей, сочтя это нарушением статьи 19.24 КоАП "Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре". На Мохова наложены административные ограничения в виде запрета на посещение мест проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий и участие в таких мероприятиях.

Ему нельзя покидать место жительства с 22:00 до 06:00, за исключением времени нахождения на работе; нельзя выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Ограничения установлены на шесть лет.