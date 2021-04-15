ВСЕ ФОТО Более 500 человек подписались под письмом правозащитницы Зои Световой к патриарху с просьбой повлиять на ситуацию с Навальным

Патриархия.ru Обозреватель "МБХ медиа", правозащитница Зоя Светова написала открытое письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором попросила его оказать помощь в допуске к Алексею Навальному квалифицированного врача

Навальный LIVE / Youtube.com Светова призвала патриарха обратиться к директору ФСИН Александру Калашникову с просьбой допустить к Алексею Навальному врача-специалиста

Мосгорсуд / VK.com

Обозреватель "МБХ медиа", правозащитница Зоя Светова написала открытое письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором попросила его оказать помощь в допуске к Алексею Навальному квалифицированного врача. "МБХ медиа" публикует текст письма.

Светова напомнила, что Навальный голодает уже 15 дней, поскольку считает, что тюремные врачи не могут обеспечить ему квалифицированную медицинскую помощь и требует, чтобы к нему допустили врача-специалиста. Мать политика Людмила Навальная, которая накануне была у него на свидании, сообщила, что ее сын " сильно кашляет, трудно дышит" и испытывает сильную слабость, которую старается не показывать.

"И если бы он сейчас выглядел, как на первом снимке из "Шарите", я бы сочла это за счастье. И это не только из-за голодовки. Это последствие отравления. Не нужно быть медиком, чтобы это понять - Алексей в очень большой опасности. А требует он всего лишь пропустить к нему врача. Результаты лечения врачами ФСИН я сегодня увидела", - заявила Людмила Навальная. После публикации поста об этом ее аккаунт в Facebook оказался заблокирован.

Светова призвала патриарха обратиться к директору ФСИН Александру Калашникову с просьбой допустить к Алексею Навальному врача-специалиста. "Многие из нас отправляли письма Александру Калашникову с такой просьбой. Директор ФСИН нас не услышал. Мы надеемся, что он сможет услышать Вас", - заключила правозащитница.

Она также написала пост в Facebook, под которым можно подписать открытое письмо патриарху. Среди подписантов значатся режиссер Владимир Мирзоев, актрисы Оксана Мысина и Елена Коренева, а также журналистка Ксения Ларина. Письмо собрало уже более 500 подписей.

В конце марта стало известно, что состояние Алексея Навального в колонии ухудшилось. У него сильные боли в спине, пропадает чувствительность ног и рук, обнаружены две грыжи. Соратники политика связывают это с последствиями отравления химоружием семейства "Новичок". Руководство колонии отказывает Навальному в допуске квалифицированного врача, а также не позволяет передать заключенному необходимые лекарства, в связи с чем оппозиционер объявил голодовку с 31 марта. За время голодовки он потерял 8 килограммов, а всего с момента прибытия в колонию в середине марта - 15 кг.

После начала голодовки политик стал находить в своих карманах подброшенные конфеты, а колония внезапно сняла "тотальный запрет" на курицу, существовавший там до прибытия Навального, и объявила закупку цыплят-бройлеров. Адвокаты Навального подали жалобы в Европейский суд по правам человека в связи с условиями содержания в колонии, указав в том числе на неоказание оппозиционеру должной медицинской помощи.

В начале апреля у Навального поднялась температура и появился сильный кашель, он сообщал, что несколько заключенных из его отряда госпитализировали с туберкулезом. Самого Навального перевели в медсанчасть с подозрением на "ОРЗ". 12 апреля стало известно, что администрация перевела его обратно в отряд и угрожает принудительным кормлением.