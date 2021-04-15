Эксперты: россияне стали хуже относиться к Украине из-за пропаганды на фоне обострения отношений

DepositPhotos / reflextions В сравнении с предыдущим опросом, проводившимся в феврале, отношение россиян к Украине незначительно ухудшилось: если в феврале 55% граждан хорошо относились к соседнему государству, а 31% - плохо, то теперь положительное отношение высказывают только 50% россиян и 35% - отрицательное

Фотобанк Moscow-Live / Будишевский Николай

Обострение конфликта на юго-востоке Украины негативно сказалось на отношении россиян к соседней стране. По данным опроса, проведенного "Левада-центром"*, число людей, которые верят в возможную независимость ДНР и ЛНР, достигло минимума с 2014 года. Итоги опроса опубликованы на сайте центра.

В сравнении с предыдущим опросом, проводившимся в феврале, отношение россиян к Украине незначительно ухудшилось: если в феврале 55% граждан хорошо относились к соседнему государству, а 31% - плохо, то теперь положительное отношение высказывают только 50% россиян и 35% - отрицательное. Сильнее всего эскалация конфликта влияет на отношение россиян старших возрастных групп: сейчас среди респондентов старше 55 лет 42% относятся к Украине хорошо, а 43% - плохо. Еще 14% затрудняются ответить.

В феврале к Украине хорошо относилась почти половина (49%), 43% - плохо и только 8% не могли определиться. В группе 40−54 года показатели в марте составили 47% (хорошо) и 39% (плохо), против 54% и 31% в феврале. Неприязнь к Украине активнее всего демонстрируют телезрители (44%) и радиослушатели (41%). Лояльнее всего к братской стране относится молодежь (68%) и читатели Telegram-каналов (68%).

По словам социолога "Левада-центра"* Алексея Левинсона, которого цитируют "Открытые медиа", до начала стягивания войск и новой риторики российской пропаганды, отношение россиян к Украине было в целом хорошим.

"Это такое искусственное раздувание, у людей нет своих сведений, что там происходит, поэтому мнение они формируют, только опираясь на СМИ", - заявил социолог, добавив, что обострение конфликта и освещение его в СМИ в дальнейшем еще сильнее скажется на негативном отношении россиян к Украине.

28% россиян считают, что Донецкая и Луганская народные республики должны обрести независимость. Это наибольшая группа респондентов, однако количество надеющихся на независимость ЛДНР достигло минимума с 2014 года. 25% хотят видеть эти территории в составе России. 16% считают, что области должны сохранить автономность в составе Украины и только 10% считают, что самопровозглашённые республики должны быть в составе Украины на общих основаниях.

Достигло максимума с 2014 года число тех, кто не может определиться, какой статус должны обрести территории: по итогам последнего опроса 21% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, тогда как в мае 2019 года число неопределившихся составляло 13%. В марте 2014 года затруднялись ответить 15% респондентов.

Независимость и автономность государств чаще всего поддерживают телезрители (32% и 13% соответственно) и радиослушатели (31% и 13%). Вхождение территорий в состав России считают верным решением 38% радиослушателей, 35% респондентов, старше 55 лет и 29% телезрителей. За лишение областей автономии и возвращение в состав Украины чаще всего выступают читатели Telegram-каналов (20%), молодёжь в возрасте 18−24 года и те, кто узнают новости из социальных сетей (по 17%).

Участников опроса попросили также ответить, как, по их мнению, закончится конфликт на юго-востоке Украины. Треть респондентов (32%) уверены, что конфликт затянется на многие годы, 19% считают, что в конечном итоге Луганская и Донецкая республики войдут в состав России. 12% полагают, что территории обретут полную независимость и по 8% опрошенных ответили, что области либо останутся в составе Украины в качестве автономий, либо войдут в состав страны на общих условиях. С 2014 года число тех, кто уверен в будущей независимости ДНР и ЛНР, достигло минимума, так после начала кризиса на юго-востоке Украины 30% россиян отвечали, что по итогам конфликта области станут полностью независимыми.

Чаще всего уверенность в том, что республики войдут в состав России, демонстрируют радиослушатели (27%), опрошенные старше 55 лет (24%) и телезрители (22%). По словам Алексея Левинсона, это люди, которые в основном придерживаются провластного курса.

Респонденты также оценили последствия от присоединения Крыма. Подавляющее большинство россиян положительно относятся к возвращению полуострова с состав России: 55% уверенно поддерживают присоединение и ещё 31% "скорее поддерживают". Против присоединения Крыма выступают лишь 9% населения.