Роскомнадзор намерен составить протокол на центр "Насилию.нет"* по статье о нарушении порядка деятельности НКО - иностранного агента (ч.2 ст. 19.34 КоАП РФ) из-за отсутствия маркировки на сайте издания "Утопия", которое является самостоятельным медиа.

В редакции "Утопии" подчеркнули, что издание действительно выросло из сайта Nasiliu.net, но с 2021 года оно представляет собой отдельное СМИ с собственным сайтом и новой командой. Оно не связано с центром "Насилию.нет"* напрямую и не фокусируется на теме домашнего насилия.

"Единственное, что объединяет медиа и Центр, - общие принципы, на которых мы работаем, и общие взгляды о том, каким мы хотим видеть будущее", - пояснила генеральный директор "Утопии" и глава "Насилию.нет"* Анна Ривина. Однако Роскомнадзор продолжает считать "Утопию" проектом НКО, внесенной в реестр иноагентов. Согласно по тексту уведомления, ведомство заинтересовалось изданием после "рассмотрения поступившего обращения".

"Редакция "Утопии" считает себя самостоятельным медиа и вовсе не иностранным агентом. Соответствующей маркировки просто не должно быть на нашем сайте и в соцсетях", - подчеркнули в издании. Роскомнадзор намерен составить протокол на центр "Насилию.нет"* 19 апреля. Организации грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, он будет для нее уже третьим.

14 апреля Перовский районный суд оштрафовал "Насилию.нет"* на 300 тысяч рублей по статье о нарушении закона об иностранных агентах (часть 1 статьи 19.34 КоАП РФ). "Фактически это штраф за то, что Центр сам себя не внес в реестр иностранных агентов, что, конечно, он не мог сделать, так как не считает себя иноагентом", - пояснил юрист Кирилл Коротеев, слова которого привел в своем Telegram руководитель Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

По словам Коротеева, политической деятельностью Центра сочли законопроект 2016 года, внесенный за два года до регистрации "Насилию.нет"* как организации. "Сейчас Центр почему-то отвечает за действия депутатов Думы и членов Совета Федерации еще до начала своего существования", - сказал юрист.

Минюст признал центр "Насилию.нет"* иностранным агентом в декабре 2020 года. По словам Анны Ривиной, главной причиной включения в реестр стала поддержка законопроекта против домашнего насилия. В середине февраля Минюст пригрозил "Насилию.нет"* ликвидацией из-за претензий к уставу организации, а в начале марта составил на центр протокол о нарушении закона об иноагентах.

В начале марта Замоскворецкий суд Москвы отказал Центру в удовлетворении административного иска к Минюсту за включение организации в реестр НКО-иноагентов.