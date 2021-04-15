Бывший председатель российского Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) арестован по подозрению в двойном убийстве. 64-летний Вальтер Вебер подозревается в причастности к вооруженному нападению на группу посетителей московского ресторана в 1995 году. Вебер в прошлом - политик и спортивный функционер, занимавший должность вице-президента Федерации тенниса России. Но тогда он имел документы на имя Валерия Епонешникова, пишет "Коммерсант".

Из-за давности преступления обвинение подозреваемому предъявлено еще по статье Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, действовавшего в стране еще пять лет после распада СССР.

Как следует из материалов дела, вечером 6 июня 1995 года в ресторан "Трактир на Мытной" в центре Москвы вошли восемь молодых людей. Они заняли стол в центре зала. Затем визитеры открыли огонь из пистолетов Luger по другим посетителям, занимавшим отдельную кабинку. Эти клиенты заведения праздновали освобождение одного из них из колонии после отбывания срока за убийство.

В результате стрельбы были убиты Константин Воронцов и Андрей Федоров, а Федор Булгаков и Игорь Харченко получили тяжелые ранения. У всех расстрелянных было по три-четыре судимости за разбои, грабежи и другие преступления. Милиция подозревала, что в основе стрельбы лежал конфликт между организованными преступными группировками.

Долгое время расследование не двигалось, но в 2020 году дело объединили с другим делом об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Оно было возбуждено после обнаружения тела некоего Журавлева в Одинцовском районе Подмосковья летом 2004 года. По неподтвержденным данным, он участвовал в криминальной разборке на Мытной, а потом якобы решил поделиться информацией о происшедшем с правоохранительными органами, что и стало причиной расправы.

Кроме того, важную информацию о преступлении 1995 года сообщил сотрудникам ФСБ один из охранников экс-владельца Черкизовского ранка Тельмана Исмаилова, который сам объявлен в международный розыск за убийства и похищение человека. Телохранитель дал показания против Епонешникова и Дмитрия Маденова.

Согласно официальной биографии, до 1995 года уроженец Кемерово Валерий Епонешников занимался бизнесом. Затем он стал сооснователем детской академии тенниса вместе с главой Федерации тенниса Шамилем Тарпищевым. Епонешников был вице-президентом федерации. Академия была создана на базе ДЮСШ "Октябрь" (Москва). В 1999 году Епонешников основал Детскую международную академию тенниса "Валери". Кроме того, он был первым заместителем председателя Социалистической единой партии России, прошедшей в парламент в 2003 году в составе блока "Родина", а позднее вошедшей в состав "Справедливой России".

Также Епонешников являлся заместителем генерального директора ЗАО "Частное охранное предприятие "Альфа".

Вебер-Епонешников сейчас находится в СИЗО. Следствие считает, что он может скрыться за границей. Защита настаивает, что использовать такую возможность Вебер не будет, так как в течение двух десятков лет он оставался в России.

По советскому УК подозреваемому грозила смертная казнь. Из-за этого срок давности к преступлению (он истек в 2010 году) применяется только с разрешения суда. Бывшему главе ДОСААФ грозит до 15 лет лишения свободы.