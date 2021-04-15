ВС признал, что компенсировать моральный вред должно именно государство, а не конкретный военнослужащий. Суд напомнил, что вред, причиненный в результате незаконных действий чиновников и других сотрудников госорганов, возмещается за счет казны

Фотобанк Moscow-Live / Ольга Шуклина

Верховный суд (ВС) признал, что государство должно возмещать моральный ущерб семьям солдат-срочников, покончивших с собой в армии. Об этом сообщает "Коммерсант".

Суд рассматривал кассационную жалобу Светланы Латюк - матери солдата-срочника Станислава Куземы, погибшего в уссурийской войсковой части. Латюк хотела, чтобы Минобороны выплатило моральный ущерб семье погибшего солдата.

Суды в предыдущих инстанциях отказывали ей, считая, что возмещать ущерб должен конкретный офицер, издевавшийся над Куземой.

ВС признал, что компенсировать моральный вред должно именно государство, а не конкретный военнослужащий. Суд напомнил, что вред, причиненный в результате незаконных действий чиновников и других сотрудников госорганов, возмещается за счет казны.

Дело отправили на новое рассмотрение в Уссурийский гарнизонный военный суд. Одновременно с решением ВС Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу Латюк.

Станислав Кузема был призван в армию из Магнитогорска Челябинской области в ноябре 2018 года. А 30 марта 2019-го тело 18-летнего солдата обнаружили в лесу возле войсковой части N 39255. По версии следствия, Кузема совершил самоубийство.

СК возбудил дело о превышении должностных полномочий (пункты "а", "в" части 3 статьи 286 УК РФ). Затем после прокурорской проверки и показаний сослуживцев возбудили еще одно дело - по ч. 1 ст. 110 УК РФ ("доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения"). Оба дела объединили в одно производство, писало информагентство "Магсити74".

Со слов сослуживцев, Станислав Кузема выполнял большой объем бумажной работы за своих начальников. Эту информацию потом подтвердили и офицеры. За каждую оплошность командир взвода избивал Кузему. Следствию стали известны как минимум два-три факта побоев только за март. Кроме того, срочник подвергался пытке бессонницей.

Сослуживцы Куземы дали показания против 36-летнего командира и предоставили аудиозапись конфликта со срочником. 29 марта офицер позвонил солдату и начал ему угрожать.

Важную роль в привлечении виновного к ответственности сыграли показания сослуживцев. "Я выражаю огромную благодарность сослуживцам сына за то, что они дали показания, иначе не было бы уголовного дела", - говорила Светлана Латюк, мама Станислава.

В итоге старшего лейтенанта Евгения Хомякова приговорили к шести годам колонии. С военного также взыскали 2,1 млн рублей компенсации и лишили его звания офицера. Военные суды утверждали, что противоправные действия осужденного не были обусловлены "непосредственным выполнением им боевых задач" и действовал он "не по заданию командования войсковой части".

После приговора семья погибшего военнослужащего подала иск к Минобороне с требованием выплаты компенсации морального ущерба в размере 9 миллионов рублей.

"Трагедия была спровоцирована начальником погибшего при попустительстве командования, которое предпочитало закрывать глаза на происходящее", - сказал адвокат потерпевших Александр Передрук. Он считает решение ВС РФ прецедентным.

Правозащитники отмечают, что сложившаяся практика рассмотрения уголовных дел, касающихся не только смерти, но и травм, полученных военными, порочна и не учитывает действующие нормы закона. "В таких случаях должно быть достаточно ст. 1069 ГК, которая прямо говорит, что государство ответственно за вред, причиненный должностными лицами. Но почему-то суды часто считали по-другому", - сказал координатор отдела по защите прав военнослужащих организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" Антон Щербак.