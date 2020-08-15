За последние сутки в России выявлен 5061 случай коронавируса в 83 регионах, 119 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране зарегистрировано 917 884 заболевших и 15 617 умерших.
Из больниц за сутки выписано 6447 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 729 411 человек.
Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 695 (12)
Санкт-Петербург - 162 (20)
Свердловская область - 158 (5)
Московская область - 153 (2)
Ростовская область - 128 (6)
Ставропольский край - 127 (4)
Нижегородская область - 125 (3)
Ульяновская область - 120
Красноярский край - 119 (4)
Иркутская область - 113 (1)
Омская область - 107 (5)
Оренбургская область - 105 (1)
Ханты-Мансийский АО - 103 (2)
Саратовская область - 97 (1)
Волгоградская область - 96 (1)
Кемеровская область - 96
Воронежская область - 95
Приморский край - 93
Ямало-Ненецкий АО - 90
Алтайский край - 89
Краснодарский край - 87 (3)
Челябинская область - 76
Хабаровский край - 76 (2)
Пермский край - 68 (2)
Архангельская область - 67 (7)
Мурманская область - 67 (3)
Сахалинская область - 61
Костромская область - 60 (1)
Республика Дагестан - 57 (2)
Тюменская область - 56
Новосибирская область - 56 (3)
Республика Саха (Якутия) - 55
Кировская область - 54 (1)
Белгородская область - 52
Республика Калмыкия - 52
Томская область - 51
Самарская область - 50 (2)
Пензенская область - 49 (1)
Орловская область - 45 (1)
Вологодская область - 43 (1)
Республика Коми - 41 (3)
Псковская область - 39
Ярославская область - 38
Астраханская область - 36 (1)
Республика Башкортостан - 34
Чувашская Республика - 34 (2)
Брянская область - 32
Ивановская область - 32 (1)
Тульская область - 32 (2)
Республика Мордовия - 32
Рязанская область - 31
Удмуртская Республика - 29
Республика Бурятия - 29
Республика Татарстан - 28 (1)
Калужская область - 27
Ленинградская область - 27
Республика Крым - 27 (1)
Тверская область - 26 (2)
Тамбовская область - 24
Республика Алтай - 24
Владимирская область - 23 (4)
Курская область - 23
Республика Ингушетия - 23 (2)
Курганская область - 23 (1)
Калининградская область - 20
Новгородская область - 20
Республика Тыва - 20
Смоленская область - 19 (2)
Республика Адыгея - 19 (1)
Республика Хакасия - 19
Республика Карелия - 18
Магаданская область - 18
Липецкая область - 17
Кабардино-Балкарская Республика - 17
Амурская область - 17
Республика Марий Эл - 16
Карачаево-Черкесская Республика - 15
Камчатский край - 15
Забайкальский край - 13
Республика Северная Осетия - 10
Ненецкий автономный округ - 8
Чеченская Республика - 6
Севастополь - 4
Еврейская АО - 3