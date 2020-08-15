За последние сутки в России выявлен 5061 случай коронавируса в 83 регионах, 119 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Всего в стране зарегистрировано 917 884 заболевших и 15 617 умерших

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За последние сутки в России выявлен 5061 случай коронавируса в 83 регионах, 119 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране зарегистрировано 917 884 заболевших и 15 617 умерших.

Из больниц за сутки выписано 6447 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 729 411 человек.

Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 695 (12)

Санкт-Петербург - 162 (20)

Свердловская область - 158 (5)

Московская область - 153 (2)

Ростовская область - 128 (6)

Ставропольский край - 127 (4)

Нижегородская область - 125 (3)

Ульяновская область - 120

Красноярский край - 119 (4)

Иркутская область - 113 (1)

Омская область - 107 (5)

Оренбургская область - 105 (1)

Ханты-Мансийский АО - 103 (2)

Саратовская область - 97 (1)

Волгоградская область - 96 (1)

Кемеровская область - 96

Воронежская область - 95

Приморский край - 93

Ямало-Ненецкий АО - 90

Алтайский край - 89

Краснодарский край - 87 (3)

Челябинская область - 76

Хабаровский край - 76 (2)

Пермский край - 68 (2)

Архангельская область - 67 (7)

Мурманская область - 67 (3)

Сахалинская область - 61

Костромская область - 60 (1)

Республика Дагестан - 57 (2)

Тюменская область - 56

Новосибирская область - 56 (3)

Республика Саха (Якутия) - 55

Кировская область - 54 (1)

Белгородская область - 52

Республика Калмыкия - 52

Томская область - 51

Самарская область - 50 (2)

Пензенская область - 49 (1)

Орловская область - 45 (1)

Вологодская область - 43 (1)

Республика Коми - 41 (3)

Псковская область - 39

Ярославская область - 38

Астраханская область - 36 (1)

Республика Башкортостан - 34

Чувашская Республика - 34 (2)

Брянская область - 32

Ивановская область - 32 (1)

Тульская область - 32 (2)

Республика Мордовия - 32

Рязанская область - 31

Удмуртская Республика - 29

Республика Бурятия - 29

Республика Татарстан - 28 (1)

Калужская область - 27

Ленинградская область - 27

Республика Крым - 27 (1)

Тверская область - 26 (2)

Тамбовская область - 24

Республика Алтай - 24

Владимирская область - 23 (4)

Курская область - 23

Республика Ингушетия - 23 (2)

Курганская область - 23 (1)

Калининградская область - 20

Новгородская область - 20

Республика Тыва - 20

Смоленская область - 19 (2)

Республика Адыгея - 19 (1)

Республика Хакасия - 19

Республика Карелия - 18

Магаданская область - 18

Липецкая область - 17

Кабардино-Балкарская Республика - 17

Амурская область - 17

Республика Марий Эл - 16

Карачаево-Черкесская Республика - 15

Камчатский край - 15

Забайкальский край - 13

Республика Северная Осетия - 10

Ненецкий автономный округ - 8

Чеченская Республика - 6

Севастополь - 4

Еврейская АО - 3

