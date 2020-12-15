Госдума приняла в основном чтении законопроект о штрафах для хамящих чиновников

Moscow-Live / Крылов Антон Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, в рамках документа предлагается изменить понятие оскорбления. Кроме того, публичным предлагается считать не только оскорбление, нанесенное во время публичного выступления или через СМИ, но и распространенного в интернете

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Государственная Дума РФ одобрила во втором, основном, чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, в рамках документа предлагается изменить понятие оскорбления. Кроме того, публичным предлагается считать не только оскорбление, нанесенное во время публичного выступления или через СМИ, но и распространенного в интернете. Также законопроект дополнен статьей об ответственности за клевету.

Как пояснил один из авторов законопроекта, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, действующая редакция статьи 5.61 КоАП РФ не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершенные лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (обязанностей). Между тем в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинство граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности.

Законопроектом предлагается изменить понятие оскорбления и считать публичным не только оскорбление, нанесенное во время публичного выступления или через СМИ, но и распространенного в интернете. Штраф для граждан в случае окончательного принятия законопроекта составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (в настоящее время от 1 тыс. до 3 тыс.), для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (вместо нынешних 10-30 тыс.), для юридических - от 100 тыс. до 200 тыс. (сейчас 50-100 тыс.).

Кроме того, устанавливается ответственность за оскорбление в интернете. Штраф за это составит для граждан 5-10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических - до миллиона рублей. В случае окончательного принятия законопроекта на такие же суммы будут штрафовать и за оскорбления в публичных выступлениях и в СМИ. В повышенных размерах предложено также штрафовать за непринятие мер к недопущению оскорбления в СМИ и интернете.

Законопроект об ужесточении административной ответственности за оскорбления был внесен в мае секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и его заместителем, депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Единороссы предлагали уточнить, что оскорбление может унижать честь и достоинство не только одного лица, но и группы лиц, а также может быть выражено не только в "неприличной", но и в "иной унизительной форме, оскорбляющей общественную нравственность".

Отзывы на законопроект были противоречивы: профильный комитет и правительство отметили в своем заключении, что понятия "иных унизительных форм" нет в законодательстве, поэтому необходимо предусмотреть закрытый перечень форм оскорблений. Правовое управление Госдумы отмечает, что российское законодательство признает обладателем достоинства как неотчуждаемого блага только отдельного человека (а не группу лиц). В думском комитете по федеративному устройству обратили внимание на то, что к депутатам неприменимы административный штраф и дисквалификация без соответствующих изменений в законодательстве.

В феврале прошлого года депутаты Госдумы от КПРФ предложили похожий законопроект, согласно которому оскорблением избирателей должно считаться "публичное выражение должностным лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, либо находящимся на государственной или муниципальной службе, явного неуважения к гражданам РФ и (или) публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека".

Тогда в правительстве его не поддержали, отметив, что статья 5.61 КоАП об оскорблении уже содержит состав правонарушения, и введение специального состава представляется излишним. Кроме того, в кабмине заявили, что формулировка "публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека" не отвечает требованиям формальной определенности, ясности и недвусмысленности правовых норм, что может привести к злоупотреблениям.

В свою очередь, депутат Псковского областного собрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг анонсировал внесение законопроектов "о неуважении власти к народу", отвечающих на вступивший в силу закон о неуважении к власти, известный также как "закон Клишаса", и призванных ликвидировать безнаказанность представителей власти, в том числе при принятии коллегиальных решений.

По его словам, при принятии закона не были разработаны нормы, предусматривающие ответственность органов и должностных лиц, обязанных обеспечивать соблюдение прав и свобод человека и гражданина и получающих за выполнение этих функций вознаграждение из бюджетов разного уровня. При этом оправдание должностными лицами нарушения прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией и законами РФ, приобрело систематический характер, а привлечение к ответственности того или иного чиновника происходит лишь по усмотрению вышестоящего должностного лица или же просто не предусматривается законом.

Законопроект, внесенный Львом Шлосбергом, вводит административную ответственность за публичные действия, выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина, но не несущие признаков экстремизма.

Законопроект КПРФ стал своего рода "ответом" на резонансные публичные высказывания чиновников. В Новгородской области спикер думы Елена Писарева, комментируя принятый закон о дополнительных выплатах женщинам, родившим первого ребенка до 30 лет, заявила, что "после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить". Позднее она заявила, что фраза была вырвана из контекста.

Несколько дней спустя копилку неоднозначных высказываний пополнила куратор работы с молодежью в Алтайском крае Екатерина Четошникова, которая осудила "завышенные" требования молодых специалистов, не желающих получать маленькую зарплату на старте карьеры. "Завышенные требования - это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "мерседес". Адекватность должна быть во всем", - сказала Четошникова. После того как цитата разошлась по СМИ, чиновница объяснила, что высказывание было продиктовано ее собственным опытом и намерением помочь молодежи в реализации всех талантов.

В конце декабря министр социально-демографической и социальной политики Самарской области Марина Антимонова, отвечая на жалобы на низкое пособие по уходу за детьми, предложила искать иные способы заработка, например, разводить сады и огороды.

В октябре монологом о возможности прожить на "макарошках" прославилась теперь уже бывшая министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова.

В начале ноября фурор произвела директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая на встрече с волонтерами молодежных объединений, что государство ничего не должно молодежи, так как не просило родителей рожать. В отличие от Соколовой, Глацких отделалась "серьезным разговором", однако впоследствии подала заявление об уходе с поста.

Следом отличилась сенатор от Брянской области, член генерального совета "Единой России" Екатерина Лахова. Рассуждая о низком прожиточном минимуме, она вспомнила войну, во время которой люди "пережили ужасы и голод", "выживали как могли", но остались весьма "разумными" и со "светлой головой". "Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?" - предположила Лахова.

А губернатор Карелии Артур Парфенчиков в ответе матери на жалобу о нехватке яслей и детсадов в поселке Суоёки констатировал, что к нему бесполезно обращаться за помощью, а о ребенке должны думать его отец и деды. Однако после того, как скандал вокруг заявления губернатора набрал обороты, деньги на детсад сразу же нашлись.

На некорректные высказывания чиновников обратил внимание в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, призвав "никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях".