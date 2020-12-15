В Кремле это объяснили подготовкой к ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 17 декабря

Moscow-Live / Вячеслав Акишин Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-служба Президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отменил ежедневный брифинг с журналистами на ближайшие два дня, сообщил в своем ">Twitter московский корреспондент The Independent Оливер Кэрролл. По его словам, в Кремле это объяснил подготовкой к ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 17 декабря.

"Абсолютно ничего общего с разоблачениями отряда отравителей Навального", - заметил журналист. Об отмене телефонных брифингов также сообщают РИА "Новости" и "Медуза". Znak.com тем не менее попытался задать Пескову вопрос о громком расследовании, но тот его проигнорировал.

"Журналисты сообщают, что Песков отменил все пресс-брифинги. "Мы пока не придумали, что вам врать об истории с отравлением Навального", - сообщил пресс-секретарь президента России", - с иронией прокомментировал Навальный.

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и CNN при участии самого Алексея Навального и ФБК раскрываются личности восьми предполагаемых участников отравления оппозиционера. Согласно материалам, эти люди имеют отношение к Институту криминалистики ФСБ (НИИ-2), который, по неофициальным данным, управляет секретной лабораторией, производившей яды в советское время.

Утверждается, что эти люди еще как минимум с начала 2017 года начали следить за семьей Навального и тайно сопровождать его в поездках, пользуясь как настоящими, так и поддельными именами. Один из участников этой группы по странному совпадению прописан в том же доме, что и Навальный.

Оппозиционер впервые рассказал о двух случаях, которые могли быть попытками отравления. Пару лет назад он почувствовал себя плохо в самолете. Симптомы были схожи с теми, что он испытал во время рокового августовского рейса из Томска в Москву, во время которого потерял сознание и впал в кому. Второй подобный случай произошел летом этого года в Калининграде с женой Навального Юлией.

Расследование получило широкий резонанс и отклик в крупных мировых СМИ. Аналитики и публицисты с нетерпением ожидали, в каком ключе на него отреагирует Кремль.