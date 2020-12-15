"Южное межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" объявило тендер на покупку 1,1 млн одноразовых масок за 232,5 млрд рублей. Таким образом, одна маска будет стоить сотни тысяч рублей, подсчитал Znak.com.

Как сказано в запросе цен, компании потребуется 1 107 420 масок для подразделений в Краснодаре, Астрахани, Волгограде, Ставропольском крае, Ростовской области и Магадане. Если учесть, что начальная цена контракта 232,5 млрд рублей, то одна маска обойдется в 210 тыс. рублей.

Издание не верит в такую фантастическую расточительность газового монополиста и полагает, что при размещении закупки ее авторы просто ошиблись с числом нулей. Однако конкурс был объявлен 14 декабря, и до сих пор ошибку не исправили.

Рыночная цена на покупку масок оптом начинается от 1,5 рубля за штуку. Таким образом, покупка 1,1 млн масок обойдется примерно в 1,7 млн рублей на рынке.