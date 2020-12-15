Правительство Калининградской области В Калининградской области с 28 декабря по 17 января вводятся строгие меры против распространения коронавируса. Сообщение об этом было опубликовано на сайте правительства региона, но на момент написания заметки отсутствует и доступно только в кэше

Правительство Калининградской области

В Калининградской области с 28 декабря по 17 января вводятся строгие меры против распространения коронавируса. Сообщение об этом было опубликовано на сайте правительства региона, но на момент написания заметки отсутствует и доступно только в кэше.

В указанный период закрываются все торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, аптек и зоотоваров; ограничивается работа фитнес-центров, крытых спортивных объектов, кинотеатров, театров, музеев, домов культуры.

Также будут закрыты сауны, бани, SPA-центры, парикмахерские, бьюти-студии, салоны красоты. В органах власти прекращается прием граждан. Банки, МФЦ и другие офисные предприятия продолжат работу только с юридическими лицами. В школах объявляются каникулы, дополнительное образование закрывается полностью.

Спортивные секции, за исключением тренировок спортсменов, входящих в сборную Росси), колледжи и вузы проводят зимнюю сессию в дистанционной форме. Детские сады с 28 по 31 декабря и с 11 по 17 января продолжат работу с 50-процентной нагрузкой. Места будут предоставляться детям, у которых работают оба родителя.

Уличные ярмарки, массовые спортивные и уличные мероприятия отменяются, продолжает действовать запрет на проведение корпоративов. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 31 января. Меры относительно режима работы заведений общественного питания пока не приняты.

"Система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку в этот нелегкий период. Мы вынуждены принять такие серьезные меры, чтобы сберечь здоровье и сохранить сотни жизней жителей региона", - сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По данным на 14 декабря в регионе было зарегистрировано 14 281 случаев коронавируса (203 за сутки), 141 человек умер, выздоровели 10 888.