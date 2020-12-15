Moscow-Live / Вячеслав Акишин Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск ООО "Серконс", представители которой требовали признать публикацию издания "Медиазона"

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск ООО "Серконс", представители которой требовали признать публикацию издания "Медиазона", озаглавленную "Под фээсбэшной крышей", недостоверной и порочащей честь компании. Об этом сообщает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

В оспариваемом тексте шла речь об избиении трех корреспондентов проекта "Росдержава" в офисе ГК "Серконс". Это произошло 20 марта, когда активисты пришли в компанию, чтобы проверить жалобу ее бывшей сотрудницы на незаконное увольнение и избиение.

Пострадавшие Андрей Орел, Александр Дорогов и Павел Цыбуляк, которые также являются активистами проекта "Движение", утверждали, что на них напали представители компании, ранее служившие в ФСБ. Заместитель главного редактора "Росдержавы" Ян Кателевский сообщил, что фирма "специально нанимала этих людей, бывших фээсбэшников для того, чтобы уходить от налогов, получать лицензии, получить эксклюзивное право на сертификацию по линии ФСБ".

В "Серконсе" решили, что сведения недостоверны и порочат деловую репутацию компании, и настаивали на удалении материала.

Суд встал на сторону "Медиазоны", придя к выводу, что журналисты действовали добросовестно. В исковых требованиях было отказано в полном объеме.

Участники "Движения", по их словам, занимаются "наблюдением за нарушителями всех уровней власти, полицией, чиновниками". Они публикуют ролики на одноименном YouTube-канале. В 2017 году активистов "Движения" задерживали за съемку у гаража особого назначения в центре Москвы, а в 2018 году - за акцию против уплотнительной застройки. Тогда Андрей Орел получил 15 суток административного ареста за неповиновение полиции (статья 19.3 КоАП).