e.a.nekrasov / DepositPhotos В мэрии Москвы заявили об отсутствии предпосылок для локдауна

e.a.nekrasov / DepositPhotos

Предпосылок к введению в Москве локдауна нет, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы надеемся все-таки избежать локдауна. Многие страны на сегодняшний день уже пошли по этому пути, кто-то ввел комендантский час, кто-то вводит тотальный локдаун практически на месяц. В Москве и магазины, и рестораны работают, пока каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет", - сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он также напомнил, что запрет на работу ресторанов, баров и кафе с 23:00 до 06:00 будет действовать и в новогоднюю ночь. "Пока что у нас полный запрет в новогоднюю ночь, поэтому в 23 часа все предприятия общественного питания должны поблагодарить своих клиентов, поздравить с наступающим Новым годом и отправить их домой праздновать", - сказал он.

Чиновник также сообщил, что катки в Москве будут работать все праздничные дни, однако в связи с пандемией действуют ограничения по количеству посетителей, по соблюдению санитарных норм в пунктах проката, передает "Интерфакс".

Алексей Немерюк добавил, что в Москве на новогодние праздники может быть много гуляющих людей, и власти к этому готовы.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 689 человек. Общее количество инфицированных достигло 2 707 945 человек в 85 регионах.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 577 против 450 днем ранее. Всего от инфекции умерли 47 968 пациентов.