ВСЕ ФОТО 15 декабря в доме престарелых в селе Ишбулдино в Башкирии произошел пожар

02.mchs.gov.ru По данным властей Абзелиловского района, в сгоревшем здании находились 16 человек, пятеро из них спасены

02.mchs.gov.ru СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

02.mchs.gov.ru

15 декабря в доме престарелых в селе Ишбулдино в Башкирии произошел пожар. Погибли 11 человек. Как сообщает ТАСС, сообщение о возгорании поступило в МЧС в 00:53 мск. На момент прибытия пожарных, одноэтажное деревянное здание горело полностью. Площадь пожара составила 72 кв. метра.

По данным властей Абзелиловского района, в сгоревшем здании находились 16 человек, пятеро из них спасены. Один из спасенных госпитализирован из-за хронического заболевания.

Как отметил источник в экстренных службах, персонал пансионата, по предварительным данным, смог спастись, погибли только пожилые постояльцы. "Самому младшему погибшему в Ишбулдино было 53 года, самому старшему - 80 лет. Это семь мужчин и четыре женщины", - сказал собеседник агентства.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. По данным источника, пансионат не имел лицензии на постоянное нахождение постояльцев. По данным регионального главка МЧС, здание пансионата эксплуатировалось как частный жилой дом и в нем не было систем пожаротушения.

На место ЧП выехал глава Башкирии Радий Хабиров, он проведет заседание Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям. В Абзелиловском районе введен режим ЧС.

Как сообщила "Интерфаксу" глава министерства семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова, министерство не знало о существовании пансионата для пожилых людей. Проверок противопожарной безопасности в пансионате не проводили, так как он был зарегистрирован недавно. По данным регионального МЧС, одноэтажное деревянное строение с мансардой было зарегистрировано как "Дом милосердия".

В администрации Абзелиловского района сообщили, что пансионат работал легально, но права на круглосуточное размещение не имел. Кроме того, дом престарелых мог быть перегружен и был рассчитан на одновременное оказание услуг не более чем 10 клиентам. Там также уточнили, что сотрудница учреждения спасла троих постояльцев. Остальные 11 постояльцев были маломобильными людьми, спасти их в одиночку женщина не смогла.