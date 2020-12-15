Пресс-служба Президента России Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. В тексте телеграммы, который приводится на сайте Кремля, российский лидер пожелал избранному президенту "всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир".

Путин также отметил, что с учетом этого российско-американское сотрудничество, "основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества". В заключение президент РФ выразил готовность к взаимодействию и контактам с Байденом.

Накануне в США состоялось голосование коллегии выборщиков, подтвердившее избрание демократа на пост президента. При необходимых для победы 270 голосах Джо Байден получил 306, действующий президент Дональд Трамп - 232. Американские СМИ объявили Байдена избранным главой государства еще 7 ноября, после чего политика поздравили почти все мировые лидеры.

Кремль до последнего отказывался официально поздравлять Байдена с победой, связывая это с судебными исками, поданными командой Трампа в надежде оспорить результаты выборов. Хотя все эти попытки провалились, уходящий глава Белого дома не намерен сдаваться и публично признавать свое поражение, сообщает CNN со ссылкой на источники. В окружении Трампа считают маловероятным его участие в инаугурации Байдена 20 января.