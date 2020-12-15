Данные из социальных сетей могут стать основанием для начала административного расследования в отношении организаций, нарушивших правила работы в условиях пандемии коронавируса, заявил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков в эфире программы "Время покажет" на "Первом канале".

"Любая информация - фото, видео - в том числе из соцсетей могут быть основанием для начала административного расследования. Дальше, естественно, собирается вся доказательная база", - сказал Данчиков. Он отметил, что окончательное решение о наказании для предприятия выносится на основании совокупности доказательств.

Он также добавил, что в городе ежедневно проводятся проверки баров, кафе и ресторанов. Хотя большинство предпринимателей ведут себя добросовестно, нарушения выявляются в примерно 10% заведений, а "злостных" нарушителей единицы.

По информации Данчикова, с апреля в Москве зафиксировано около 98 тысяч нарушений обязательной изоляции и более 220 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима с начала осени. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что более 37 тысяч организаций в Москве нарушили ограничения по коронавирусу за время действия режима повышенной готовности.

Чиновники настаивают на неукоснительном соблюдении масочно-перчаточного режима, предлагая в том числе не пускать "безмасочников" в общественный транспорт и выводить их из кинотеатров.