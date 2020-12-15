В Санкт-Петербурге во вторник на свободу вышел политолог, глава движения "Перемен" Валерий Соловей, отбыв 10 суток административного ареста, сообщает Znak.com со ссылкой на телеграм-каналы ПЬЯTNIЦА и "Я/Гражданин". Там говорится, что он "должен был выйти из спецприемника, но во избежание провокаций его выпустили из первого отдела полиции.

К спецприемнику пришли не только сторонники партии „Перемен", но и провокаторы" - активисты партии писателя Захара Прилепина "За правду".

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал политолога на 10 суток 7 декабря. Соловью вменялось совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах").

Как следовало из протокола об административном правонарушении, "05.12.2020 с 14:00 до 15:05, находясь у дома 35 по Невскому пр., в непосредственной близости от ст. м. "Гостиный Двор", Соловей организовал и провел публичное мероприятие в форме собрания без подачи уведомления, с целью координации деятельности движения "Перемен".

"Мероприятие могло повлечь нарушение прав и свобод человека и гражданина, законности, правопорядка, общественной безопасности, в том числе нарушение функционирования объекта жизнеобеспечения, создание помехи движению пешеходов и доступа к объекту транспортной инфраструктуры", решил суд.

Адвокаты Соловья обжаловали решение об административном аресте в суде Санкт-Петербурга, но последний прекратил производство, так как в апелляционной жалобе "были процессуальные ошибки, которые не дали суду рассмотреть ее по существу". Адвокаты политолога подавали новую жалобу.