Временный госпиталь для больных COVID-19 в помещениях выставочного комплекса Ленэкспо

Администрация Санкт‑Петербурга

Стопкоронавирус.рф

По данным на вторник свободными остаются 4% коек в стационарах для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев. "В городе развернуто 11 151 койка, свободных осталось 4%. Необходимы дополнительные койки", - сказал Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург", сообщает "Интерфакс".

До конца года планируется создать еще около 2 тыс. специализированных коек, в том числе за счет нескольких корпусов временного госпиталя в "Ленэкспо", а также благодаря запуску в работу нового корпуса Госпиталя ветеранов войн и больницы N33, сообщил чиновник.

По словам Эргашева, за последние сутки были госпитализированы 663 пациента с COVID и внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 702 пациента, из них 408 - на аппаратах ИВЛ.

При этом он утверждает, что свободных реанимационных коек в городе достаточно, как и аппаратов ИВЛ. Амбулаторно от COVID лечатся около 63 тысяч жителей города, сказал Эргашев.