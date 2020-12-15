В России зафиксированы 26 689 новых случаев коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 689 человек. Общее количество инфицированных достигло 2 707 945 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 577 против 450 днем ранее. Всего от инфекции умерли 47 968 пациентов. Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 24 813. Всего уже выздоровели 2 149 610 пациентов.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,3%), Ненецком АО (0,4%), Ханты-Мансийском АО, Республике Марий Эл, Магаданской области, Алтайском крае (0,6%).
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 5418 (77)
Санкт-Петербург - 3765 (72)
Московская область - 1392 (35)
Нижегородская область - 489 (13)
Архангельская область - 402
Воронежская область - 385 (8)
Свердловская область - 384 (18)
Ростовская область - 381 (26)
Вологодская область - 368 (9)
Псковская область - 348
Республика Крым - 345 (8)
Хабаровский край - 337 (3)
Красноярский край - 335 (23)
Республика Карелия - 324 (2)
Пермский край - 320 (18)
Челябинская область - 305 (7)
Самарская область - 296 (8)
Республика Коми - 295 (8)
Ульяновская область - 294 (10)
Мурманская область - 279 (6)
Иркутская область - 269 (15)
Волгоградская область - 268 (6)
Саратовская область - 265 (6)
Забайкальский край - 263 (2)
Омская область - 243 (7)
Приморский край - 242 (7)
Кировская область - 240 (1)
Ставропольский край - 239 (5)
Тверская область - 231 (4)
Ханты-Мансийский автономный округ - 224 (6)
Республика Бурятия - 223 (5)
Ленинградская область - 220 (6)
Алтайский край - 218 (10)
Новгородская область - 210 (1)
Тульская область - 207 (10)
Удмуртская Республика - 206 (4)
Калининградская область - 200 (4)
Республика Саха (Якутия) - 200 (3)
Брянская область - 199
Томская область - 195
Ямало-Ненецкий автономный округ - 189 (3)
Владимирская область - 184 (9)
Оренбургская область - 183 (5)
Ярославская область - 188 (4)
Пензенская область - 182 (3)
Краснодарский край - 181 (11)
Курская область - 180 (3)
Белгородская область - 179 (6)
Астраханская область - 179 (4)
Республика Хакасия - 178
Орловская область - 175 (2)
Ивановская область - 174 (12)
Тюменская область - 170 (8)
Новосибирская область - 168 (7)
Кемеровская область - 164 (3)
Калужская область - 164
Республика Башкортостан - 155 (2)
Липецкая область - 152 (7)
Смоленская область - 152 (1)
Республика Дагестан - 150 (4)
Амурская область - 149 (1)
Сахалинская область - 142
Тамбовская область - 141 (2)
Чеченская Республика - 137
Рязанская область - 132 (3)
Республика Чувашия - 130 (4)
Костромская область - 113
Республика Калмыкия - 102 (4)
Республика Адыгея - 102
Курганская область - 101 (4)
Кабардино-Балкарская Республика - 101 (1)
Республика Татарстан - 96
Карачаево-Черкесская Республика - 93
Республика Мордовия - 88 (1)
Республика Ингушетия - 87
Республика Северная Осетия-Алания - 86
Камчатский край - 82
Севастополь - 79 (5)
Республика Алтай - 77 (2)
Республика Марий Эл - 53 (1)
Республика Тыва - 47
Магаданская область - 40
Еврейская автономная область - 25 (2)
Чукотский автономный округ - 12
Ненецкий автономный округ - 3