В России зафиксированы 26 689 новых случаев коронавируса

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Денисов Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,3%), Ненецком АО (0,4%), Ханты-Мансийском АО, Республике Марий Эл, Магаданской области, Алтайском крае (0,6%)

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 689 человек. Общее количество инфицированных достигло 2 707 945 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 577 против 450 днем ранее. Всего от инфекции умерли 47 968 пациентов. Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 24 813. Всего уже выздоровели 2 149 610 пациентов.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,3%), Ненецком АО (0,4%), Ханты-Мансийском АО, Республике Марий Эл, Магаданской области, Алтайском крае (0,6%).

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 5418 (77)

Санкт-Петербург - 3765 (72)

Московская область - 1392 (35)

Нижегородская область - 489 (13)

Архангельская область - 402

Воронежская область - 385 (8)

Свердловская область - 384 (18)

Ростовская область - 381 (26)

Вологодская область - 368 (9)

Псковская область - 348

Республика Крым - 345 (8)

Хабаровский край - 337 (3)

Красноярский край - 335 (23)

Республика Карелия - 324 (2)

Пермский край - 320 (18)

Челябинская область - 305 (7)

Самарская область - 296 (8)

Республика Коми - 295 (8)

Ульяновская область - 294 (10)

Мурманская область - 279 (6)

Иркутская область - 269 (15)

Волгоградская область - 268 (6)

Саратовская область - 265 (6)

Забайкальский край - 263 (2)

Омская область - 243 (7)

Приморский край - 242 (7)

Кировская область - 240 (1)

Ставропольский край - 239 (5)

Тверская область - 231 (4)

Ханты-Мансийский автономный округ - 224 (6)

Республика Бурятия - 223 (5)

Ленинградская область - 220 (6)

Алтайский край - 218 (10)

Новгородская область - 210 (1)

Тульская область - 207 (10)

Удмуртская Республика - 206 (4)

Калининградская область - 200 (4)

Республика Саха (Якутия) - 200 (3)

Брянская область - 199

Томская область - 195

Ямало-Ненецкий автономный округ - 189 (3)

Владимирская область - 184 (9)

Оренбургская область - 183 (5)

Ярославская область - 188 (4)

Пензенская область - 182 (3)

Краснодарский край - 181 (11)

Курская область - 180 (3)

Белгородская область - 179 (6)

Астраханская область - 179 (4)

Республика Хакасия - 178

Орловская область - 175 (2)

Ивановская область - 174 (12)

Тюменская область - 170 (8)

Новосибирская область - 168 (7)

Кемеровская область - 164 (3)

Калужская область - 164

Республика Башкортостан - 155 (2)

Липецкая область - 152 (7)

Смоленская область - 152 (1)

Республика Дагестан - 150 (4)

Амурская область - 149 (1)

Сахалинская область - 142

Тамбовская область - 141 (2)

Чеченская Республика - 137

Рязанская область - 132 (3)

Республика Чувашия - 130 (4)

Костромская область - 113

Республика Калмыкия - 102 (4)

Республика Адыгея - 102

Курганская область - 101 (4)

Кабардино-Балкарская Республика - 101 (1)

Республика Татарстан - 96

Карачаево-Черкесская Республика - 93

Республика Мордовия - 88 (1)

Республика Ингушетия - 87

Республика Северная Осетия-Алания - 86

Камчатский край - 82

Севастополь - 79 (5)

Республика Алтай - 77 (2)

Республика Марий Эл - 53 (1)

Республика Тыва - 47

Магаданская область - 40

Еврейская автономная область - 25 (2)

Чукотский автономный округ - 12

Ненецкий автономный округ - 3

