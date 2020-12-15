ruspekh.ru Глава "Интер РАО" Ковальчук дал показания в пользу бывшей подчиненной Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже

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В Мосгорсуде завершилось судебное следствие по уголовному делу о предполагаемом шпионаже бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карины Цуркан. Ее защита утверждает, что обвинению не удалось представить доказательств передачи ею молдавским спецслужбам российских энергосекретов, а само дело возникло после конфликта Цуркан с тогдашним президентом Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Евгением Шевчуком, позже заочно осужденным за хищения. Показания об этом в суде дал глава "Интер РАО" Борис Ковальчук, пишет "Коммерсант".

В ближайшее время в Мосгорсуде пройдут прения сторон и будет вынесен приговор по засекреченному уголовному делу о шпионаже 46-летней Карины Цуркан. Один из адвокатов бывшего топ-менеджера "Интер РАО", глава правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов косвенно подтвердил эту информацию, не исключив, что решение по делу будет вынесено до конца года.

Сторона обвинения закончила представлять свои доказательства еще в середине ноября: прокуроры пригласили для дачи показаний всего пять свидетелей, включая двух бывших заместителей министра энергетики, сотрудника отдела безопасности "Интер РАО" и двух коллег Цуркан. Между тем защита заявила о намерении допросить целый ряд свидетелей, включая сотрудника разведподразделения ФСБ. Последний, по версии обвинения, смог добыть как "анкету агента", составленную еще в 2004 году молдавской Службой информации и безопасности (СИБ) на Цуркан, так и якобы полученную от нее информацию. Несмотря на крайне плохое качество, эти "электрографические изображения" стали основными доказательствами вины подсудимой.

Павлов подчеркнул, что суд удовлетворил ходатайство о вызове столь ценного свидетеля, поручив обеспечить его явку представителям Генпрокуратуры через ФСБ, однако разведчик так и не пришел. При этом судьи не посчитали нужным вызывать целый ряд высокопоставленных офицеров ФСБ, которые не раз в своих сообщениях упоминали о шпионской деятельности Карины Цуркан за соответствующее вознаграждение."Эти совершенно бездоказательные голословные утверждения - между собой мы прозвали их "гнусными письмами" - приобщены к делу, но суд не захотел выслушать их авторов, чтобы понять и оценить источники их осведомленности", - заявил Павлов.

При этом глава "Интер РАО" Борис Ковальчук дал "весьма интересные показания", заявив, что Цуркан являлась весьма эффективным "переговорщиком" при работе в таких "сложных" регионах, как Молдавия и ПМР, на территории которой располагается принадлежащая "Интер РАО" Молдавская государственная районная электростанции. Крупная тепловая станция, поставляющая электроэнергию в Молдавию, последние годы работает на газе, который закупается у ПМР, получающей его практически бесплатно из России. За счет его перепродажи формируется значительная часть бюджета республики.

Как пояснил Ковальчук, глава ПМР Евгений Шевчук решил повысить плату за газ для станции. Карина Цуркан, ведшая переговоры как лично, так и дистанционно, платить от лица "Интер РАО" более высокую цену отказалась. Повышение цены сразу бы повлекло и повышение стоимости электроэнергии, которую в этом случае молдавские власти стали бы покупать не у "Интер РАО", а у украинских конкурентов. В результате Цуркан решила перевести питание станции с газа на уголь, который поступал с Украины.

"Это вызвало гнев президента Шевчука, который приказал перекрыть каналы поставки угля, в ответ на что Карина Цуркан вовсе остановила работу станции и была объявлена врагом республики", - сообщил Иван Павлов, назвав этот конфликт возможной подоплекой уголовного дела Цуркан, так как у Евгения Шевчука якобы имелись обширные связи в спецслужбах. Сам Шевчук, проигравший выборы в 2016 году, бежал из ПМР и позже был заочно осужден в этой республике на 16 лет заключения за многомиллионные хищения и контрабанду, а сейчас проживает в России. Иван Павлов также подчеркнул, что из остальных свидетелей стороны защиты почти никто не явился, а суд отказался содействовать адвокатам в их приглашении, просто ограничившись выдачей повесток на руки защитникам.

Так, суд не посчитал нужным допросить бывшего сотрудника молдавской разведки Александра Папеску, который якобы составлял и подписывал "анкету агента". Адвокаты Карины Цуркан смогли найти и опросить его в Кишиневе: Папеску заявил, что не знает подсудимой, анкету на нее не составлял, а сам готов дать показания перед судом. В результате Мосгорсуд лишь приобщил к делу протокол его опроса, составленный адвокатами.

Между тем в ходе судебного следствия были оглашены выводы эксперта о том, что копия "анкеты агента" могла быть выполнена "техническим способом с использованием графического редактора". адвокаты Карины Цуркан смогли найти бланк анкеты агента СИБ Молдавии в интернете и представили его суду, а переводчик с молдавского отметил, что используемая в качестве вещдока "анкета агента" содержит грамматические ошибки и признаки подделки. Так, некоторые данные Карины Цуркан в этой анкете указаны в мужском роде, а в тексте вместо Приднестровья упоминается аббревиатура ПМР, хотя молдавские официальные лица ее не используют, считая непризнанную республику частью Молдавии. Также защита отметила, что фотография в "анкете агента" подозрительно совпадает с той, которая была сделана при оформлении биометрического паспорта Карины Цуркан - спустя четыре года после составления анкеты.

Напомним, что Карина Цуркан обвиняется в передаче молдавским спецслужбам информации о поставке электроэнергии из России в некоторые украинские регионы. По версии обвинения, такая информация, в частности мощность и объем поставки, составляет гостайну. При этом свидетели защиты из числа коллег Цуркан пояснили, что обсуждали подобную информацию на рабочих совещаниях и в открытой переписке, даже не догадываясь, что она может быть секретной. Кроме того, сведения об этих поставках публиковались в СМИ.

Кроме того, защита представила суду заключение лингвиста, который пришел к выводу, что сообщения агента дословно совпадают с фрагментами секретных писем Минэнерго. Иван Павлов утверждает, что это обстоятельство является алиби Карины Цуркан, поскольку донесения могли быть составлены только теми лицами, у которых был доступ к этим письмам, а Цуркан в их число не входила по причине отсутствия у нее допуска к гостайне. Тот факт, что фразы в "донесениях агента" слово в слово совпадают с формулировками писем Минэнерго, говорит об утечке данных среди чиновников, обладавших допуском к гостайне.

Иван Павлов особо отметил, что его подзащитная Цуркан всегда давала подробные показания и объяснения обо всех этих фактах и намерена дополнить их перед началом прений. "Мы уверены в ее невиновности и рассчитываем на оправдательный приговор, на котором будем настаивать в прениях сторон", - резюмировал адвокат.