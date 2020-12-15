Жители Челябинска, испытывая отчаяние и разочаровавшись в российских властях, записали видеообращение к избранному президенту США Джозефу Байдену. Они просят главу иностранного государства помочь им решить проблему загрязнения окружающей среды отходами промышленного производства

Валентина Волкова / YouTube Челябинск, январь 2020 года

Евгений Воробьёв / YouTube

Жители Челябинска, испытывая отчаяние и разочаровавшись в российских властях, записали видеообращение к избранному президенту США Джозефу Байдену. Они просят главу иностранного государства помочь им решить проблему загрязнения окружающей среды отходами промышленного производства.

Текст перед камерой прочла Валентина Волкова. Она пояснила "Подъему", что местные жители решили вынести экологический вопрос на международный уровень, поскольку российские власти помочь не могут.

"Все обращения в прокуратуру всех уровней, включая генеральную, к мэру, губернатору, президенту России - все это заканчивается ничем, все обращения спускаются вниз, а нам приходят отписки из серии "все хорошо, все под контролем, вредные выбросы в пределах нормы", - сказала Валентина Волкова.

Действия горожан продиктованы "полным отчаянием". "Мы понимаем, что это не юрисдикция США, но чем черт не шутит. Когда нет выхода, цепляешься за любую соломинку. Если хоть какая-то реакция последует, мы будем этому рады", - добавила Валентина Волкова.

Жители Челябинска жалуются на загрязнение воздуха из-за промышленных выбросов. Активисты утверждают, что в городе растет число онкологических заболеваний. Горожане считают, что в последние годы подвергаются "экологическому геноциду". "Удушливый токсичный смог висит над городом неделями", - сказано в видеообращении.

14 декабря письмо, адресованное Джозефу Байдену, было отправлено челябинцами в посольство США в Москву.