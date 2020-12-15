В Московской области закрыли мусорный полигон "Ядрово" под Волоколамском, против которого выступали местные жители

Росприроднадзор "Мусор туда больше не привезут. Но это лишь начало. Предстоит сложная работа, чтобы избавиться от запаха и сточных вод", - написал после церемонии закрытия губернатор Андрей Воробьев. Он пообещал закрыть в Подмосковье все 39 мусорных полигонов

Пресс-служба Губернатора Московской области

В Московской области закрыли мусорный полигон "Ядрово" под Волоколамском, против которого выступали местные жители. Об этом сообщили пресс-служба Росприроднадзора и правительство области. В закрытии полигона участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, глава городского округа Волоколамск Михаил Сылка.

"Мусор туда больше не привезут. Но это лишь начало. Предстоит сложная работа, чтобы избавиться от запаха и сточных вод", - написал после церемонии закрытия губернатор Андрей Воробьев. Он пообещал закрыть в Подмосковье все 39 мусорных полигонов.

"Здесь находятся люди, которые проявляли очень высокую гражданскую активность. У нас, я признаю, сначала были тяжелые баталии, потом диалог, и нужно отдать должное - мы нашли общий язык", - сказал губернатор. Он также поблагодарил местных жителей за организацию раздельного сбора мусора. Это позволило снизить общее количество отходов в этом году на два миллиона тонн.

В Росприроднадзоре добавили, что до конца года будут закрыты еще три мусорных полигона, которых "ожидает рекультивация".

"Это существенный шаг по очистке окружающей среды. Понятно, что, такие полигоны как "Ядрово" - полигоны еще с советским мусором, сильно загрязняли природу. Сегодня вредительство закончилось, я уверена, что навсегда", - сказала лидер движения "Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО Московской области" Лилия Белова.

"Новые экологические стандарты сегодня диктуют новые правила, люди хотят жить в чистоте и комфорте. Проблема утилизации отходов накапливалась десятилетиями, доставшись нам от прошлых поколений, но сейчас ситуация выравнивается", - подчеркнул руководитель подмосковного отделения межрегиональной общественной экологической организации "Тут грязи нет" Ярослав Вольпин.

Полигон "Ядрово", как отметили в Росприроднадзоре, закрыли "досрочно"; при этом о закрытии всех свалок к 2021 году Воробьев говорил еще в конце 2018 года. Администрация Волоколамска и жители города в 2018-2019 годах пытались добиться закрытия "Ядрова" через суд, но иски отклоняли.

Мусорный полигон "Ядрово" получил известность весной 2018 года после массовых протестных акций жителей, недовольных неприятным запахом, и отравлений детей. В больницы тогда с жалобами на плохое самочувствие обращались более 500 человек, около половины из них связывали это с выбросами сероводорода, пишет "Медиазона". Выбросы газа в дальнейшем несколько раз повторялись, несмотря на работы по дегазации.

Росприроднадзор начал проверку ООО "Ядрово" в августе 2020 года. Специальная комиссия инспекторов проводила отбор проб, рассматривала документацию, подготавливала документы (проекты, акты, соответствующие заключения). "В результате проверки было выявлено 51 нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с отходами. Хозяйственная деятельность по эксплуатации полигона ТКО "Ядрово" велась с отклонением от проектной документации, имеющей положительное заключение экологической экспертизы, в том числе в отсутствие безопасного сбора и удаления образующегося на полигоне фильтрата. Установлен факт превышения проектной мощности полигона при размещении на нем отходов, захоронение за границами выделенных участков, а также в водоохранной зоне реки Городня", - говорится в сообщении Росприроднадзора.

Через 5-7 лет бывший полигон "Ядрово" "станет зеленым холмом, здесь будут посажены деревья", сказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Отходы теперь направляются на восемь комплексов по переработке: "Юг" в Коломне, "Восток" в Егорьевске, "Север" в Сергиевом Посаде, "Прогресс" в Рошале, "Сплендер" в Серебряных Прудах, "Экоград" в Зарайске, "Алексинский карьер" в Клину, "Дон" в Кашире. До конца этого года их будет 11. На днях открывается КПО "Храброво" в Можайске. Также до конца года запустят КПО "Тимохово".

Всего к 2022 году на территории Московской области будут работать 17 КПО на 11 объектах обращения с твердыми коммунальными отходами общей производительностью порядка восьми миллионов тонн в год.