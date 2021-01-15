Россия начала проводить внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Об этом говорится на сайте российского МИД

Moscow-Live / Алексей Поляков Соединенные Штаты перестали соблюдать обязательства по договору 22 ноября, о выходе из соглашения Вашингтон объявил за полгода до этого.

U.S. Air Force photo by Charles J. Haymond / DVIDS

Россия начала проводить внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Об этом говорится на сайте российского МИД.

"Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США", - отметили в МИД.

Соединенные Штаты перестали соблюдать обязательства по договору 22 ноября, о выходе из соглашения Вашингтон объявил за полгода до этого. Поводом для выхода из соглашения США называли неоднократные нарушения договора со стороны России. У Москвы, в свою очередь, были встречные претензии по договору к Соединенным Штатам и ряду других стран.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. При этом разрешено вести фото- и видеосъемку.

Договор является бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Желающий выйти уведомляет о своем решении не позднее чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие государства-участники о таком уведомлении.

В случае, если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.