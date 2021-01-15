Глава Бурятии отправил в отставку местное правительство в связи с грядущей реформой

Официальный портал Республики Бурятия Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отставке правительства региона. Как сообщается на сайте республики, о своем решении он объявил на совещании с членами правительства и поблагодарил всех за проделанную работу

Официальный портал Республики Бурятия

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отставке правительства региона. Как сообщается на сайте республики, о своем решении он объявил на совещании с членами правительства и поблагодарил всех за проделанную работу.

"Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше", - сказал Цыденов на заседании правительства. По его словам, среди задач, которые предстоит решать новому правительству - создание комфортных условий для работы и жизни в республике и создание новых рабочих мест.

Как подчеркнул глава республики, также остро стоят вопросы экологической обстановки, включая сохранение озера Байкал и решение проблемы отходов, лесопользования, сохранения лесов. Особого внимания требует сфера образования и здравоохранения. "В нынешних условиях работа должна строиться в цифровых методах, действия должны быть понятны и доступны", - добавил Цыденов.