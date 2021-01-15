Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 715. Общее количество инфицированных достигло 3 520 531

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Д. Гришкин Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 636. Всего вылечились 2 909 680 человек. Число выписанных за сутки четвертый день превышает количество выявленных случаев заражения

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишин

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 715. Общее количество инфицированных достигло 3 520 531, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,1%), Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО ( 0,3%), Магаданской области, Кемеровской области и Ненецком АО (0,4%).

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 636. Всего вылечились 2 909 680 человек. Число выписанных за сутки четвертый день превышает количество выявленных случаев заражения, общая доля выздоровевших выросла до 82,6%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 555 против 570 днем ранее, до 64 495. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,83%.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 5534 (81)

Санкт-Петербург - 3094 (72)

Московская область - 1361 (29)

Нижегородская область - 483 (12)

Ростовская область - 398 (17)

Свердловская область - 392 (18)

Красноярский край - 325 (15)

Республика Крым - 325 (7)

Вологодская область - 307 (9)

Хабаровский край - 301 (3)

Пермский край - 294 (9)

Челябинская область - 293 (9)

Республика Карелия - 291 (1)

Самарская область - 283 (9)

Псковская область - 274 (2)

Иркутская область - 264 (11)

Волгоградская область - 259 (4)

Архангельская область - 258

Саратовская область - 251 (6)

Омская область - 247 (8)

Ульяновская область - 244 (12)

Мурманская область - 239 (8)

Ставропольский край - 238 (7)

Приморский край - 235 (5)

Кировская область - 232 (1)

Ленинградская область - 228

Тверская область - 225

Забайкальский край - 223 (1)

Пензенская область - 219 (2)

Ханты-Мансийский АО - 215 (4)

Калининградская область - 209 (6)

Тульская область - 204 (6)

Алтайский край - 198 (12)

Республика Коми - 198 (5)

Краснодарский край - 194 (18)

Брянская область - 191

Удмуртская Республика - 190 (5)

Ярославская область - 189 (6)

Новгородская область - 188

Белгородская область - 184 (2)

Астраханская область - 180 (4)

Орловская область - 179 (2)

Курская область - 178 (2)

Ивановская область - 177 (9)

Смоленская область - 172 (5)

Оренбургская область - 171 (3)

Республика Башкортостан - 167 (1)

Тюменская область - 166 (3)

Республика Саха (Якутия) - 162 (4)

Тамбовская область - 160 (3)

Республика Дагестан - 158 (4)

Владимирская область - 158 (4)

Липецкая область - 155 (5)

Калужская область - 153 (4)

Республика Бурятия - 153 (2)

Новосибирская область - 139 (8)

Сахалинская область - 131

Рязанская область - 122 (5)

Томская область - 119

Республика Хакасия - 116 (2)

Амурская область - 115

Курганская область - 114

Кемеровская область - 112 (1)

Ямало-Ненецкий АО - 110 (1)

Чувашская Республика - 105 (13)

Кабардино-Балкарская Республика - 98 (2)

Севастополь - 96 (6)

Республика Татарстан - 96 (3)

Воронежская область - 95

Республика Калмыкия - 88

Республика Мордовия - 83 (2)

Республика Северная Осетия - 81

Карачаево-Черкесская Республика - 80

Костромская область - 78 (5)

Республика Алтай - 72 (2)

Чеченская Республика - 72 (1)

Камчатский край - 71

Республика Адыгея - 68

Республика Ингушетия - 66 (2)

Республика Марий Эл - 48 (1)

Магаданская область - 28

Республика Тыва - 21 (6)

Еврейская АО - 13 (5)

Чукотский АО - 9

Ненецкий АО - 3

