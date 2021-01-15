Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 715. Общее количество инфицированных достигло 3 520 531, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,1%), Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО ( 0,3%), Магаданской области, Кемеровской области и Ненецком АО (0,4%).
Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 636. Всего вылечились 2 909 680 человек. Число выписанных за сутки четвертый день превышает количество выявленных случаев заражения, общая доля выздоровевших выросла до 82,6%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 555 против 570 днем ранее, до 64 495. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,83%.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 5534 (81)
Санкт-Петербург - 3094 (72)
Московская область - 1361 (29)
Нижегородская область - 483 (12)
Ростовская область - 398 (17)
Свердловская область - 392 (18)
Красноярский край - 325 (15)
Республика Крым - 325 (7)
Вологодская область - 307 (9)
Хабаровский край - 301 (3)
Пермский край - 294 (9)
Челябинская область - 293 (9)
Республика Карелия - 291 (1)
Самарская область - 283 (9)
Псковская область - 274 (2)
Иркутская область - 264 (11)
Волгоградская область - 259 (4)
Архангельская область - 258
Саратовская область - 251 (6)
Омская область - 247 (8)
Ульяновская область - 244 (12)
Мурманская область - 239 (8)
Ставропольский край - 238 (7)
Приморский край - 235 (5)
Кировская область - 232 (1)
Ленинградская область - 228
Тверская область - 225
Забайкальский край - 223 (1)
Пензенская область - 219 (2)
Ханты-Мансийский АО - 215 (4)
Калининградская область - 209 (6)
Тульская область - 204 (6)
Алтайский край - 198 (12)
Республика Коми - 198 (5)
Краснодарский край - 194 (18)
Брянская область - 191
Удмуртская Республика - 190 (5)
Ярославская область - 189 (6)
Новгородская область - 188
Белгородская область - 184 (2)
Астраханская область - 180 (4)
Орловская область - 179 (2)
Курская область - 178 (2)
Ивановская область - 177 (9)
Смоленская область - 172 (5)
Оренбургская область - 171 (3)
Республика Башкортостан - 167 (1)
Тюменская область - 166 (3)
Республика Саха (Якутия) - 162 (4)
Тамбовская область - 160 (3)
Республика Дагестан - 158 (4)
Владимирская область - 158 (4)
Липецкая область - 155 (5)
Калужская область - 153 (4)
Республика Бурятия - 153 (2)
Новосибирская область - 139 (8)
Сахалинская область - 131
Рязанская область - 122 (5)
Томская область - 119
Республика Хакасия - 116 (2)
Амурская область - 115
Курганская область - 114
Кемеровская область - 112 (1)
Ямало-Ненецкий АО - 110 (1)
Чувашская Республика - 105 (13)
Кабардино-Балкарская Республика - 98 (2)
Севастополь - 96 (6)
Республика Татарстан - 96 (3)
Воронежская область - 95
Республика Калмыкия - 88
Республика Мордовия - 83 (2)
Республика Северная Осетия - 81
Карачаево-Черкесская Республика - 80
Костромская область - 78 (5)
Республика Алтай - 72 (2)
Чеченская Республика - 72 (1)
Камчатский край - 71
Республика Адыгея - 68
Республика Ингушетия - 66 (2)
Республика Марий Эл - 48 (1)
Магаданская область - 28
Республика Тыва - 21 (6)
Еврейская АО - 13 (5)
Чукотский АО - 9
Ненецкий АО - 3