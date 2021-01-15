Директор Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев покидает свой пост и переходит на работу в ФСБ

Пресс-служба Президента России

Директор Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев покидает свой пост и переходит на работу в ФСБ. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на источники в спецслужбе. Позднее заметка пропала с сайта газеты без объяснения причин, отмечает РБК.

По данным газеты, временно исполняющим обязанности директора ФСО пока назначен первый замдиректора службы Олег Климентьев. Главным кандидатом на пост главы спецслужбы собеседники издания называют 56-летнего руководителя службы безопасности президента и замдиректора ФСО Алексея Рубежного.

"Российская газета" уточняла, что кадровые перестановки не связаны "ни с какими скандалами". Позднее издание опровергло информацию из собственной публикации. "15 января на сайте "Российской газеты" опубликована недостоверная информация о кадровых перестановках в силовых ведомствах. Редакция "Российской газеты" приносит извинения читателям за публикацию этой недостоверной информации", - говорится в новой заметке, в которой не приводится никаких конкретных деталей.

Дмитрий Кочнев руководил ФСО с мая 2016 года.

В конце 2020 года всего за месяц стало известно о самоубийствах двух сотрудников ФСО в Москве. Первый покончил с собой в конце ноября. По информации телеграм-канала Baza, он служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента. Источник ТАСС опроверг это и указал, что мужчина покончил с собой на территории Кремля во время несения службы.

Телеграм-канал также писал, что, по словам коллег погибшего, причиной произошедшего могли стать его многочисленные и неоплачиваемые переработки. Они начались в последнее время из-за нехватки кадров.

В конце декабря источники РБК сообщили, что в Останкинском районе Москвы покончил с собой еще один сотрудник ФСО - подполковник, заместитель начальника отделения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергал информацию, что причиной самоубийств могли стать условия работы сотрудников ФСО. "Это человеческая, личная трагедия. Причины предыдущего случая - это не было связано с многочисленными переработками, это неверная информация. Это связано исключительно с личными причинами", - заявлял он.

Кроме того, в конце декабря Русская служба BBC выяснила, что сотрудники Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения (ЦСН БДД, входит в структуру МВД) несколько лет передавали данные маршрутов передвижения первых лиц России через групповые чаты в WhatsApp. Такая информация должна передаваться по спецсвязи только сотрудникам ФСО или дежурному спецбатальона. Этот спецбатальон МВД вместе с Федеральной службой охраны и ведомственными службами безопасности сопровождает кортежи президента Владимира Путина и высокопоставленных чиновников.