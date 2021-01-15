В Москве возбудили уголовное дело из-за поставки 10 млн использованных перчаток

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Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела после того, как в столицу попала партия из почти 10 миллионов одноразовых перчаток, уже бывших в употреблении. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, одна из российских компаний заключила с зарубежной фирмой, название которой не уточняется, контракт на поставку виниловых перчаток. Всего их поступило 9,9 миллиона штук.

"В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении", - говорится в сообщении.

В прокуратуре считают поставку бывших в употреблении средств индивидуальной защиты в условиях пандемии COVID-19 грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, которое могло привести к массовому заболеванию людей.

Ведомство провело проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Расследование прокуратура поставила под свой контроль.

По указу мэра Москвы Сергея Собянина ношение масок и перчаток для жителей и гостей столицы обязательно в период пандемии коронавируса. Эти правила действуют при посещении общественных мест, магазинов и при поездках на транспорте.