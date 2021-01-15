В Красногорске старшая следовательница Преображенская потребовала от начальника отдела уголовного розыска местного УМВД задержать 43 тысячи зрителей видео отставного полковника Михаила Шендакова, проходящего по делу об экстремизме, сообщает "Медиазона".

Следовательница отмечает, что видео "Сурков обещал Донбассу войну!" на канале "Советское телевидение" посмотрели не мене 43 386 пользователей. Кроме того, под роликом оставили 867 комментариев. Преображенская попросила главу управления МВД по Красногорску "обеспечить их явку в следственный отдел".

Начальник отдела уголовного розыска управления МВД по Красногорску Крутицкий ответил, что "установить конкретных лиц, осуществлявших просмотр ролика не представилось возможным".

Уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды (часть 1 статьи 282 УК) завели в феврале 2020 года. По версии следствия, в видео активиста "Сурков обещал Донбассу войну" на YouTube есть признаки возбуждения ненависти к социальной группе "сотрудники правоохранительных органов", а именно сотрудники ФСБ. Затем на Шендакова завели еще одно дело из-за этого же ролика - о призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК). СК пришел к выводу, что в видео полковник призывает к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ.

Адвокат Шендакова Мансур Гильманов в разговоре с "Медиазоной" подчеркивал, что в ролике "нет прямых призывов".

Михаил Шендаков придерживается коммунистических взглядов и регулярно участвует в стримах на YouTube-канале "Советское телевидение" в качестве гостя. Его арестовали в октябре 2020 года после того, как он дважды не пришел на заседания по поводу административного ареста.