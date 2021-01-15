ВИЧ-сервисные организации готовятся оспорить в суде присвоенный им статус иноагентов

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Признанные в конце прошлого года иноагентами ВИЧ-сервисные организации начали обжаловать решение Минюста: одна из НКО направила иск в суд, еще две сделают это в ближайшее время. Об этом их представители рассказали "Открытым медиа".

Социально-ориентированная НКО содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс ПЛЮС" обжаловала решение Минюста о включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Наряду с "Феникс ПЛЮС" в конце 2020 года в перечень иноагентов были включены еще несколько ВИЧ-сервисных организаций: петербургские фонды "Гуманитарное действие" и "Свеча", екатеринбургская НКО "Акцент" и красноярская региональная общественная организация "Мы против СПИДа".

В иске "Феникса ПЛЮС", который направлен в Замоскворецкий районный суд Москвы, представители организации просят признать незаконным распоряжение Минюста о включении в реестр иностранных агентов и обязать ведомство исключить из него данные об этой НКО. Они указывают, что организация имеет иностранное финансирование, однако не осуществляет политическую деятельность, тогда как для признания иноагентом должны выполняться оба эти условия.

В ходе проверки управление Минюста Орловской области сочло актом политической деятельности размещение статей и материалов на портале "Парни ПЛЮС", а также на одноименной странице в Facebook. Проверяющие заявили, что в материале под заголовком "Почему законодательный запрет не поможет бороться с распространением идей ВИЧ-отрицателей?" "дается оценка действиям органов государственной власти", а в другой статье "дается мнение о бездействии РФ в сфере профилактики ВИЧ среди геев, бисексуалов и других МСМ". В акте говорится, что основателем и главным редактором сайта "Парни ПЛЮС" является руководитель организации "Феникс ПЛЮС" Евгений Писемский, однако де-факто этот ресурс не принадлежит организации и не является ее официальным сайтом.

В жалобе также приводится мнение Конституционного суда, который отмечал, что деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, не относятся к политической деятельности. Истцы указывают, что необоснованное включение организации в реестр создало дополнительные обязательства в части сдачи дополнительной отчетности и проведения аудита за собственный счет. При этом выделенные НКО средства часто имеют целевой характер и не могут использоваться на проведение аудита, что грозит закрытием организации. Кроме того, термин "иностранный агент" имеет явно негативную коннотацию и использование его по отношению к некоммерческой организации будет создавать атмосферу недоверия к ее деятельности.

Адвокат Мария Каневская, которая представляет "Феникс ПЛЮС" в суде, сообщила, что в ближайшее время подаст аналогичные иски от благотворительного фонда "Свеча" и организации "Мы против СПИДа". Если организации получат решения о штрафах за то, что они не сообщили в Минюст о своем статусе иноагентов, то обжалованы будут и эти решения. В петербургском благотворительном фонде "Гуманитарное действие" сообщили, что намерены обжаловать решение Минюста в феврале.