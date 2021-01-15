Неизвестный выстрелил в ребенка из травматического пистолета на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел в Чечерском проезде. Несколько неизвестных (их число не уточняется) вымогали деньги у 10-летнего мальчика. Когда ребенок не выполнил требование, в него выстрелили не менее двух раз из травматического оружия. Сообщение о стрельбе полиция получила в пятницу в 17:20.

По словам источника агентства, выстрелы были в живот и голову мальчика. По предварительным данным, благодаря зимней одежде ребенок не пострадал. Конфликт, по предварительным данным, случился у старшеклассников, которые учатся в одной школе с пострадавшим.

На место происшествий прибыли сотрудники полиции и наряд скорой помощи. Врачи зафиксировали у ребенка гематому на животе. Позднее в ГУ МВД Москвы подтвердили, что в Троицком и Новомосковском административным округах(ТиНАО) десятилетний мальчик получил травмы в ходе конфликта со стрельбой из пневматического оружия.