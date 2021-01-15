В Москве уроженцы США напали с ножом на курьера, чтобы отнять 2 бутылки Coca-Cola

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Полицейские задержали на западе Москвы двух подозреваемых в нападении с ножом на курьера. Добычей грабителей стали две бутылки с газировкой, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Поступило сообщение о нападении на курьера пиццерии в районе Солнцево. Неизвестные угрожали доставщику ножом и похитили у него две бутылки Coca-Cola", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция вычислила нападавших. Ими оказались два гражданина России 1996 и 1998 годов рождения. Оба россиянина родились в США.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия). Молодым людям грозит до десяти лет лишения свободы.