Медицинский центр Hadassah Medical Moscow в Международном медицинском кластере "Сколково" остановил переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против COVID-19

АГН Москва / Андрей Никеричев Вакцины Pfizer и Moderna в РФ не зарегистрированы

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Медицинский центр Hadassah Medical Moscow в Международном медицинском кластере "Сколково" остановил переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против COVID-19. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе клиники и международного медкластера.

Клиника планирует предложить своим пациентам российскую вакцину "Спутник V". "Вакцинацию Pfizer тут не проводили, и в настоящее время не проводят", - отметили в пресс-службе.

Там отметили, что с самого начала пандемии клиника находится в постоянном контакте с институтом имени Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций.

"В ближайшее время "Hadassah Москва" планирует начать прививать своих пациентов вакциной "Спутник V", основанной на платформе аденовирусного вектора. По мнению многих экспертов и врачей, это безопасная технология. А информации о ее эффективности столько же, сколько и об иностранных вакцинах", - проинформировали там.

По словам владельца клиники Евгения Туголукова, там решили не закупать другие вакцины, чтобы сконцентрироваться на основной своей деятельности - лечении онкологии.

"Несмотря на то, что во время пандемии мы, как и все клиники России, и государственные, и частные, оказались на передовой борьбы с коронавирусом, наша основная специализация - лечение онкологических заболеваний и оказание паллиативной помощи. И мы хотим сфокусироваться прежде всего на этом: скоро открывается онкологический стационар на 100 коек, это огромная работа и все силы коллектива сейчас направлены на эту задачу. Поэтому мы приняли решение не закупать другие вакцины, считаем, что будет достаточно предложить нашим пациентам одно уже существующее решение", - сказал Туголуков.

Кроме того, в пятницу посольство Израиля в Москве заявило, что сообщения СМИ о том, что в филиале израильской клиники Hadassah в "Сколково" уже применяют вакцину Pfizer от коронавируса, не соответствуют действительности. Там пояснили, что тщательно проверили такие публикации и пришли к выводу, что эту вакцину клиника в Москве не использует.

"Филиал клиники Hadassah в Москве, по имеющейся у нас информации, не осуществляет подобной деятельности и не располагает вакциной, не прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации", - добавили в дипмиссии.

Hadassah в Сколково сообщила, что ведет переговоры с Pfizer о поставках вакцины в начале недели, после того как 12 января член комитета Госдумы по охране здоровья, представительница партии "Единая Россия" Татьяна Соломатина рассказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что в клинике Hadassah можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке.

"Я точно знаю, что в Москве этой вакциной уже многие жители московского региона имеют возможность привиться в частном порядке. Это клиника, которая работает в Сколково. Они работают совершенно по другим законам, у них законодательная база отличается, по сути это иностранная клиника, просто она работает на нашей территории", - сообщила депутат, добавив, что ей предлагали платно привиться в этой клинике.

"И там, где люди платят деньги, привозят все, что угодно, и ни для кого не секрет, что эта вакцина уже завезена в страну", - заключила Соломатина. Сама она и ее 80-летняя мать привились вакциной российского производства, и обе чувствуют себя хорошо.

Представительница Hadassah Medical Moscow Анна Карабаш в тот же день сообщила "Эху", что клиника сможет прививать пациентов вакциной Pfizer до регистрации препарата в России, но контракты на поставку препарата пока не заключены, поэтому дата начала вакцинации и цены на услугу пока неизвестны. При этом в листе ожидания прививки уже несколько тысяч человек.

Тогда клиника сообщала, что о возможности вакцинации говорить пока рано.

Вакцины Pfizer и Moderna в РФ не зарегистрированы. Между тем на сайте Hadassah сообщалось, что клиника - "единственное медицинское учреждение, которое может использовать незарегистрированные в РФ препараты". Согласно закону "О международном медицинском кластере", его участники могут применять препараты, не зарегистрированные в России, но прошедшие регистрацию в странах ОЭСР. В клинике говорили, что в настоящее время проводится запись желающих вакцинироваться в "лист ожидания".

В ответ Росздравнадзор заявил, что ни одна частная клиника, находящаяся в России, даже участник медкластера, пока не может использовать вакцину Pfizer. "Ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен", - пояснили там.

Через день Pfizer сообщила, что в 2021 году будет поставлять разработанную совместно с BioNTech вакцину от COVID-19 только по уже заключенным государственным соглашениям, без таких договоренностей поставка в Россию через частные клиники на данный момент невозможна, в том числе филиал израильской клиники Hadassah в "Сколково". Вопрос ввоза в РФ незарегистрированных препаратов, в том числе вакцины Pfizer, требует доработки, подчеркнули там.

В пресс-службах ММК и клиники смогли лишь выразить надежду, что хотели бы ускорить решение вопроса ввоза в РФ незарегистрированных препаратов "для трансфера передовых технологий в медицину России".