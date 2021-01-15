С 18 января школы всех российских регионов возобновят очный формат обучения. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время брифинга в правительстве

Пресс-служба Правительства России С 18 января школы всех российских регионов возобновят очный формат обучения

АГН Москва / Денис Гришкин

С 18 января школы всех российских регионов возобновят очный формат обучения. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время брифинга в правительстве.

"С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов России, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляют традиционный образовательный процесс", - цитирует министра РБК.

По его словам, исключением станут только десять школ в семи регионах, которые сейчас находятся на карантине из-за коронавирусной инфекции.

Кравцов напомнил, что сезонные факторы также влияют на образование: в Якутии температура воздуха местами опускалась до -50 градусов, "что делает невозможным посещение школ".

Cлухи в социальных сетях о том, что дистанционное обучение в школах останется навсегда, он назвал ложными и призвал школы уделять особое внимание мерам профилактики коронавируса.

14 января, Кравцов заявлял, что школы большинства российских регионов с начала 2021 года вернули учеников за парты, и отмечал продуктивную работу министерства и региональных властей в части защиты здоровья.

В тот же день о возвращении всех учеников в школы объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Образовательным учреждениям поручили максимально строго соблюдать меры санитарной безопасности. Классы будут уходить на удаленку при первом же случае COVID-19.