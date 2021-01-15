Тарифы на связь в России могут подорожать на 15-16% из-за пандемии и "пакета Яровой"

Moscow-Live / Тихонов Михаил Главным фактором, влияющим на динамику доходов операторов, станет пандемия коронавируса и последовавшие за ней режим самоизоляции, финансовый кризис, волатильность курса национальной валюты и общая неопределенность

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Стоимость услуг связи в России в 2021 году может вырасти на 15-16%, в том числе из-за пандемии коронавируса и расходов на законодательные инициативы. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review, данные которого цитирует ТАСС.

По мнению аналитиков, в 2021 году рост тарифов будет неравномерным: наибольший рост расходов ожидает абонентов на тарифах с абонентской платой от 500 до 900 рублей и клиентов, приобретающих услуги для обеспечения удаленного режима работы, включая облачные услуги. Главным фактором, влияющим на динамику доходов операторов, станет пандемия коронавируса и последовавшие за ней режим самоизоляции, финансовый кризис, волатильность курса национальной валюты и общая неопределенность.

При этом некоторые статьи доходов операторов вроде услуг международного роуминга не смогут восстановиться в объемах даже 2019 года. В числе краткосрочных факторов подорожания тарифов аналитики называют ежегодное подорожание товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов, а также снижение курса рубля.

К среднесрочным факторам эксперты отнесли расходы операторов на государственные инициативы, в частности на "пакет Яровой" и обеспечение устойчивости Рунета, обеспечение бесплатного доступа к социально значимым сайтам, расходы на который операторы ранее оценивали в 150 млрд рублей в год, а также обязательное использование биометрии для идентификации абонентов. Совокупно ежегодные расходы операторов на исполнение законодательных инициатив в случае их принятия в текущей конфигурации могут превысить 200 млрд рублей.

Кроме того, на корректировку тарифов может повлиять увеличение затрат на расширение мощности сети из-за пандемии, а также недоступность для операторов "дешевых" частот для 5G, которые пока заняты силовыми ведомствами, и необходимость развивать 5G на частотах, для которых нужно более дорогое оборудование.

В прошлом году аналитики предрекали подорожание услуг связи на 17-18%, в частности для абонентов, использующих архивные тарифы. В начале 2020 года из-за поступающих жалоб Федеральная антимонопольная служба РФ начала анализ ситуации с ростом цен на связь. По итогам анализа ФАС посчитала, что в среднем с начала 2020 года тарифы подорожали всего на 4%.

Однако в июле ФАС возбудила дело против оператора Tele2 за необоснованное повышение тарифов в среднем на 10% более чем для 11 млн абонентов, обязав оператора вернуть цены до уровня мая 2020 года. В свою очередь в Tele2 отмечали, что на большинстве тарифов рост составил 6% от среднего чека абонента и не превысил 50 рублей.