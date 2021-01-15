"Меня сломали на 100%": Режиссер Влади Антоневич опубликовал письмо Тесака с признанием в убийствах

АГН Москва / Сергей Киселев Израильский режиссер и автор фильма "Кредит на убийство" о преступлениях российских неонацистов Влади Антоневич

Кадр из фильма «Кредит на убийство»

Израильский режиссер и автор фильма "Кредит на убийство" о преступлениях российских неонацистов Влади Антоневич опубликовал письмо, предположительно написанное неонацистом Максимом Марцинкевичем по кличке Тесак, в котором тот раскрывает детали допросов в красноярском СИЗО-1 и этнических убийств середины 2000-х годов. Вскоре после признательных показаний Тесака нашли мертвым. Согласно официальной версии, он совершил самоубийство.

Позже это же письмо Марцинкевича без указания источников распространил телеграм-канал Baza. Подлинность текста публично не подтверждена представителями Марцинкевича, отмечает "Новая газета".

"В Красноярске меня сломали на 100%. Я рассказал вообще все", - пишет, как утверждается, Тесак, рассказывая про эпизоды убийств на своей даче, а также упоминая "проститутку, которую потом того [убили]".

"Привезли Ромео (он же Максим Аристархов. Отбывает наказание за ограбление таксиста, обвиняется в убийстве уроженца Дагестана Шамиля Удаманова и неустановленного мужчины в 2007 году. В 2020 году этапирован в Москву для дачи показаний по делу. - Прим. "Новой газеты"). С ним уже была очная ставка. Еще я взял на себя участие в "Казни таджика и дага" ("Казнь таджика и дага" - название распространенного в 2007 году видео с убийством Удаманова и неустановленного мужчины на фоне флага со свастикой. - Прим. "Новой газеты")", - говорится в письме.

Далее автор послания сообщает, что показания на него дал отбывающий наказание сроком в 18 лет за ранение сотрудника ФСБ и также проходящий по делу об убийстве 2007 года неонацист Сергей Маршаков, в связи с чем Тесака и привезли в Красноярск на следственные действия.

"Вот в Крас [Красноярск] и привезли. Шансов доказать, что это не я, не было. Сказал, что голову резал Малюта (он же Сергей Коротких по кличке Боцман - в 2000-х российский неонацист, позже - участник боевых действий на востоке Украины и гражданин Украины. - Прим. "Новой газеты"), а Дантист (он же Максим Макиенко, создатель рязанской ячейки запрещенного в РФ экстремистского "Национал-социалистического общества". - Прим. "Новой газеты") зиговал на камеру. И Ромео приплел. Уверен, он уже и это подтвердил", - продолжает автор письма.

Далее он советует всем, на кого дал показания, срочно уезжать за границу. "Всем надо бежать из страны! Передай Артему (Артем Костылев, кличка Костыль - соратник Тесака по запрещенному экстремистскому сообществу "Формат-18", найден мертвым в Подмосковье после смерти Тесака. - Прим. "Новой газеты"), а он пусть остальным. Телефоны слушаются. Установлено наблюдение. Валить надо резко. На границах уже могут стоять флажки. Меня ведут откапывать тела, после этого всех будут брать. Продержаться я не смог. Прошу меня простить. Надеюсь, хоть кого-то спасу. Убедите Дантиста, что его примут, если он не свалит", - пишет Тесак.

Письмо Марцинкевича адресовано Деду (Андрею Дедову) и Шульцу (Александру Шитову). Оба неонациста были ближайшими соратниками Тесака в середине 2000-х годов и появлялись в видеозаписях группировки "Формат-18" с постановочными убийствами. Дедов после смерти Марцинкевича уехал на Украину.

Некоторые из видео с участием Тесака, Деда и Шульца сняты в середине 2000-х годов на дачном участке Марцинкевича. Это же место фигурирует в материалах уголовного дела о реальных убийствах. "Два тела возле моей дачи уже откопали. Отказаться от показаний я не смогу, - сказано в письме Тесака. - Меня за полдня выведут во Владимир, и я их все снова подтвержу. Если это сообщение или разговоры о нем в эфире перехватят, то возьмут всех через часа два, так что очень аккуратно. ПЖ [пожизненное заключение], может, никому и не дадут из-за сроков давности, но по 20-25 лет [заключения] получат все".

Добавим, что Влади Антоневич еще в интервью 2016 года обвинил Марцинкевича в причастности к "казни таджика и дага". Однако российское следствие "докопалось" до этого эпизода в биографии неонациста только в 2020 году. К тому времени с момента самого убийства прошло уже 13 лет.

В недавнем интервью "Медузе" Антоневич, рассказывая о своем фильме про неонацистов, также выдвинул версию о том, что за появлением шокирующих кадров "казни таджика и дага" стоит ФСБ. "Это не обычный гоп-стоп-хайль-гитлер ролик. У этого ролика была совсем другая цель. В фильме я в недвусмысленной форме даю понять, что НСО ("Национал-социалистическое общество", одна из неонацистских группировок. - Прим. NEWSru.com) было под колпаком спецслужб уже с самого начала. Ролик в лесу являлся таким крючком, на который посадили лидера НСО Дмитрия Румянцева, чтоб в дальнейшем активизировать ультраправых радикалов перед президентскими выборами 2008 года. Напомню, что тогда за два месяца неонацистами были убиты свыше 49 человек, около 100 были ранены. Такую волну убийств можно было организовать, только имея подконтрольного Дмитрия Румянцева. Ролик с двойным убийством - это именно тот хомут, с помощью которого этот контроль осуществлялся", - говорил режиссер.

Действия ФСБ в отношении неонацистов он назвал частью плана по запугиванию населения перед президентскими выборами. Этот план Антоневич охарактеризовал как "разводку под названием "Враг у ворот". "Вот у нас нацисты на улицах. Посмотрите, как они дружно режут таджиков. Вот "по ошибке" уже убили русского парня. 49 убийств за два месяца, грабят людей, готовят взрывы. За кого вы будете голосовать? За либералов? Они же все поголовно пидоры. Перережут их, а потом перережут и вас. Короче, элементарная психология. Когда к вам в дом ломится Чикатило, вы хватаетесь за нож, а не за гитару", - пояснил режиссер.

По его данным, близкий друг Тесака Сергей Коротких (Малюта, Боцман) как раз и был агентом спецслужб, внедренным в ультраправую радикальную среду. Силовики, используя видео расправы над "таджиком и дагом", завербовали лидера неонацистов Дмитрия Румянцева и сделали его провокатором, считает Антоневич. Именно после этого Румянцев в ноябре 2007 года "начинает активно зазывать молодняк, новых радикалов вступить в НСО и объясняет им, что скоро наступит час Ч", когда националисты должны будут начать захват власти в России путем организации в стране анархии, убивая инородцев. Это подтверждается протоколами закрытого суда над членами НСО, пояснил Антоневич. Он считает, что Румянцев лично участвовал в "казни" 2007 года.

Смерть Тесака

Неоднократно судимый Максим Марцинкевич был найден мертвым 16 сентября 2020 года в челябинском СИЗО. По версии следствия, он покончил с собой. В тот момент заключенный неонацист находился на пересылке по пути в Москву. В столице ему предстояло участвовать в следственных действиях по уголовным делам об убийствах.

После смерти неонациста официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что "мотив для лишения себя жизни был очень серьезный" у Тесака. "Вы знаете, что ранее он был осужден на 10 лет. По его подсчетам он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились", - заявила представитель СК РФ.

Она добавила, что "в рамках оперативно-разыскной деятельности в колонии Красноярского края один из осужденных, являющийся сторонником националистических взглядов, дал показания о причастности Марцинкевича к двойному убийству" 2007 года.

Напомним, в 2007 году в интернете было опубликовано жуткое видео под названием "Казнь таджика и дага". В нем неонацисты, скрывавшие лица под масками, убили в лесу на фоне флага со свастикой двух связанных мужчин неславянской внешности. Дагестанцу преступники отрезали ножом голову, а выходца из Средней Азии застрелили. В МВД сначала заявляли, что шокирующая запись является монтажом, намекая на то, что это постановка. Но спустя год родственники одного из убитых опознали его. Погибшим оказался Шамиль Удаманов.

Светлана Петренко отметила, что в ходе проверки информации об убийстве причастность к нему Тесака подтвердилась. "При этом сам Марцинкевич способствовал установлению обстоятельств преступлений и был готов указать следствию место захоронения тел погибших. Именно поэтому было инициировано его этапирование в Москву для того, чтобы проверить эту информацию, провести проверки показаний для обнаружения места захоронения погибших", - сказала Петренко.

По данным ведомства, Марцинкевич заявил, что "начал убивать приезжих в Москву с 19 лет". "Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов", - сказала Петренко.

Именно поэтому, по ее словам, националист "решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен". "В частности, он подробно описал обстоятельства другого двойного убийства, о котором правоохранительным органам не было известно, и описал место захоронения жертв. На основании этих сведений следователи обследовали местность и обнаружили останки жертв преступления", - заявила представитель СК.

Она отметила, что убийства, которые Марцинкевич совершил в 2007 году, он также записывал с друзьями на видео, которое затем было выложено в интернет.

"По этому уголовному делу мы пока ничего комментировать не будем. Но повторю, что Марцинкевич активно сотрудничал со следствием и дал признательные показания. Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало", - сказала Петренко.

23 декабря 2020 года СК, ФСБ и МВД задержали по показаниям Тесака шестерых неонацистов, причастных, по версии следствия, к убийству двоих неопознанных мужчин в московском Гольянове и в Смоленской области в 2003 году. Среди задержанных - экс-лидер молодежной ячейки ныне ликвидированной Народной национальной партии (ННП) и один из первых "наставников" Тесака Семен Токмаков по кличке Бус (задержан в Сочи) и его заместитель в ННП Андрей Кайль (задержан в Тюмени), а также Александр Лысенков, активист национал-демократического движения Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкина) и Алексей Гудилин. Они арестованы до февраля по подозрению в групповом убийстве по мотивам национальной ненависти и вражды (ч. 2. ст. 105 УК РФ).

Между тем родственники Тесака и их адвокаты считают, что Марцинкевича в заключении подвергли пыткам, а на его теле обнаружены следы насильственной смерти. После того как тело осужденного было выдано его отцу для захоронения, адвокат Тесака Алексей Михальчик отмечал, что на нем были обнаружены вероятные следы пыток - "гематомы, раны, отсутствие нескольких ногтей".

Со 2 по 6 октября специалистом ООО "Судебно-медицинский эксперт", врачом Еленой Кучиной по просьбе адвоката Алексея Михальчика проводилась независимая экспертиза. Эксперт пришла к выводу, что Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе ранения, которые были обнаружены на его теле. Осмотрев покойного в гробу, посмертные фотографии и видео осмотра родственниками тела умершего, Кучина отметила, что плечевые суставы Марцинкевича были отведены за спину. Именно это, по ее словам, указывает на то, что не он нанес себе увечья.

Также, по мнению Кучиной, с теми ранениями, которые есть на теле покойного, он не мог покончить с собой тем способом, который указан в официальной версии.

По словам Михальчика, он сам, родственники Тесака и представители похоронных служб обнаружили, что покойному была произведена трепанация черепа, которую не делали во время официального вскрытия. Когда тело отправляли в Москву из Челябинска и гроб опечатывали, следов такой манипуляции на нем не было. Соответственно, операцию проводили в Москве, а кто и для чего - неизвестно.

Максим Марцинкевич с юности входил в различные ультраправые организации и не скрывал своих расистских взглядов. Как и большинство скинхедов неонацистского толка, которых было немало среди молодежи конца 1990-х - начала 2000-х годов, Марцинкевич, вероятно, был причастен к уличному насилию, связанному с ксенофобией. Нередко такие нападения скинхедов на людей с неславянской внешностью заканчивались убийством. Однако к уголовной ответственности за такие преступления Марцинкевич не привлекался.

Уже в нулевых годах Тесак пытался популяризировать неонацистские взгляды и культ насилия на почве ксенофобии, используя интернет. В середине 2000-х годов он организовал небольшую группировку "Формат 18", это число - принятое в среде ультраправых цифровое обозначение первых букв в имени Адольфа Гитлера. Через несколько лет власти признали группировку экстремистской организацией.

Участники "Формата 18", который сам Тесак называл "творческим объединением", снимали ролики с рассуждениями о превосходстве "белой расы" и постановочными "казнями" мигрантов. Большей частью эти ролики, видимо, и правда не были документальными, но их популярность породила вал видеозаписей уже реальных нападений и убийств, которые в те годы совершали многочисленные неонацистские банды.

В декабре 2018 года Бабушкинский районный суд Москвы приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 года. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.

Тесак ранее также был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.