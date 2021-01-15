Первореченский суд Владивостока оштрафовал на 40 тысяч рублей Гию Какабадзе по статье о "неуважении к власти" (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за двух картинок в Instagram

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Первореченский суд Владивостока оштрафовал на 40 тысяч рублей Гию Какабадзе по статье о "неуважении к власти" (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за двух картинок в Instagram, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Полину Сидельникову.

Какабадзе в 2019 году разместил картинку c Путиным и надписью "Робин Пут. Ворует у бедных, отдает богатым", а также еще одно изображение с президентом и текстом "Страна в жопе" (сейчас оба поста удалены). Таким образом, как говорится в протоколе, активист выразил неуважение к "органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Сидельникова рассказала, что заседание прошло без нее и Какабадзе, хотя были заявлены ходатайства об отложении. "Суд в нарушение всех гарантий на справедливый процесс, видимо, отказал во всех ходатайствах", - отметила она.

Адвокат добавила, что решение суда о штрафе будет обжаловано.

Какабадзе задержали ранее во Владивостоке по ориентировке. На активиста также составили второй протокол - о демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) из-за картинки с изображением Путина в нацистской форме и свастикой на фоне. По этому делу его арестовали на семь суток.