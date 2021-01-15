Руководство аэропорта Внуково, куда 17 января должен прилететь из Берлина оппозиционер Алексей Навальный, не разрешило журналистам осуществлять фото- и видеосъемку этого события. Об этом сообщили сетевое издание Sota Vision в своем Telegram-канале и телеканал "Дождь".

Пресс-служба "Внуково" объяснила отказ антикоронавирусными мерами. "В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания пассажиров и гостей международного аэропорта Внуково массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся", - говорится в сообщении аэропорта.

Пресс-служба "Внуково" прислала ответ Дождю 15 января, а до этого два дня не отвечала на звонки телеканала.

При этом пресс-служба аэропорта заверила, что видео пассажиров рейса из Берлина "будет предоставлено".

Редакция Sota Vision заявила, что намерена провести трансляцию из Внуково "вне зависимости от готовности его пресс-службы сотрудничать с журналистами". В Facebook "Команда Навального" анонсировала мероприятие "Встречаем Навального". На странице сейчас указано: "Пойдут: 1,9 тыс. 5,4 тыс. интересуются".

Тем временем московская прокуратура призвала граждан не принимать участие в несанкционированной акции в аэропорту Внуково 17 января, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. Она отметила, что в соцсетях появились призывы к участию в публичном мероприятии во Внуково 17 января. Подчеркивается, что мероприятие не согласовано с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке.

Ранее Алексей Навальный объявил, что вернется в Россию 17 января рейсом авиакомпании "Победа". После прилета его могут задержать ФСИН и СК. 11 января инспекция обратилась в суд с требованием заменить условный срок оппозиционера по делу "Ив Роше" на реальный. В ведомстве заявили, что "обязаны предпринять все меры" для задержания оппозиционера по возвращении в Россию.

ФСИН заявила, что "предпримет все действия по задержанию" Навального до решения суда о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Ведомство попросило назначить политику реальный срок, заявив, что он не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции.

Кроме того, в конце декабря СК завел на Навального "и иных лиц" дело о мошенничестве. По версии следствия, из 588 миллионов рублей пожертвований, поступивших в связанные с оппозиционером фонды, 365 миллионов он потратил на личные цели.