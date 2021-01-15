В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали оператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павла Зеленского

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали оператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павла Зеленского, сообщил "МБХ медиа" директор ФБК Иван Жданов.

Он отметил, что задержанного доставили в ГСУ СК РФ по Москве. "Павел на Новокузнецкой, на проходной. Как я понимаю, еще не начались никакие [следственные] действия", - добавил Жданов.

Вскоре появилась информация, что Павла Зеленского обвиняют в призывах к экстремизму в интернете из-за сообщения в Twitter о совершившей самосожжение журналистке Ирине Славиной. Об этом рассказал глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Экстремистским силовики посчитали твит от 2 октября 2020 года, в котором Павел Зеленский, прежде всего, выражал скорбь в связи с гибелью Ирины Славиной и просил у нее прощения. "Ирина, простите нас, простите что позволяем это. Мне очень тяжело это писать, тяжело об этом думать и переживать, спасибо за вашу жизнь и дела. Этими словами я прошу всех нас встать, проснуться, перестать твитить и электронно переживать", - написал Зеленский. Он также призвал сограждан "***" (бороться) "с этой недовластью".

Утром в пятницу у оператора ФБК провели обыск в квартире, у него забрали ноутбук и телефон. Во время обыска силовики ударили его по голове. В СК по Москве, где находится Зеленский, вызвали скорую помощь, добавил Чиков.

По его словам, адвокат Мансур Гильманов сообщает, что медики скорой помощи настаивают на госпитализации Зеленского, однако следователь запрещает это. Также адвокат говорит, что сотрудник в штатском применил к нему насилие и выталкивал из кабинета следователя.

Телеграм-канал "Кремлевская прачка" утверждает, что на Зеленского завели дело о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК).

Напомним, 2 октября 2020 года главред информагентства KozaPress Ирина Мурахтаева (Славина) совершила самосожжение возле здания нижегородского МВД, оставив перед этим в Facebook запись: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". В 6 утра того же дня силовики явились к ней с обыском по делу о "нежелательной организации". Хотя Славина проходила по нему лишь свидетелем, у нее изъяли всю технику и даже блокноты, в которых она делала пометки во время пресс-конференций.

Журналистка рассказывала, что во время визита силовиков ей, голой, пришлось одеваться под надзором незнакомой женщины. До обыска Славину несколько раз штрафовали - не только за "фейки", но также за "неуважение власти" из-за поста о мемориальной доске Сталину в городе Шахунья (70 тысяч рублей) и за организацию акции памяти Бориса Немцова (20 тысяч рублей).

СУ СК по Нижегородской области сразу же после самосожжения Славиной заявило, что самоубийство журналистки не связано с обыском. В президентском Совете по правам человека это утверждение назвали "верхом цинизма, человеческой и профессиональной несостоятельности", отметив, что обыск был сопряжен с "унижением человеческого и профессионального достоинства".

После самоубийства Славиной независимый профсоюз журналистов, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, председатель "Яблока" Николай Рыбаков, штаб Алексея Навального, движение "Голос" просили СК и Генпрокуратуру возбудить дело о давлении следствия и доведении журналистки до самоубийства. В СПЧ, помимо этого, потребовали проверить обоснованность обыска у журналистки.

"Открытая Россия", правозащитный центр "Мемориал" и фонд "Общественный вердикт" потребовали прекратить "обыски устрашения" и практику проведения "безотлагательных" обысков, при которой таковым становится каждое второе следственное действие. По мнению коллег и близких Славиной, причиной ее самоубийства стало постоянное давление и преследование со стороны силовиков.

Со ссылкой на адвоката Караваева сообщалось, что 2 ноября следствие приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели Славиной в связи с отсутствием события преступления (по статьям 110, 110.1 УК РФ (доведение до самоубийства и склонение и содействие к совершению поступления). Однако затем оно было отменено руководителем следственного отдела, проверка была продолжена.

В рамках доследственной проверки была проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза погибшей журналистки. Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, выводом экспертизы стало наличие у Славиной "смешанного расстройства личности".

В начале декабря стало известно, что следствие повторно отказало в возбуждении дела в связи с самоубийством журналистки. На этот раз следователи увидели в поступке журналистки "рациональное зерно". "Суицид, совершенный Мурахтаевой И.В., следует расценивать как рациональный: явился результатом внутренней переработки, осознанного желания уйти из жизни", - сказано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

В документе следователь по особо важным делам местного управления СК Владимир Карпухин ссылается на посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, в которой говорится, что у Славиной, скорее всего, было "смешанное расстройство личности".

"Мурахтаева И. В. являлась примером яркого идейного борца. Все переживания Мурахтаевой И. В. были субъективно аффективно окрашены: правильно только то, что хочет и нравится ей: что следует из постов, статей", - сообщалось в документе.

В постановлении "сверхценной идеей" Славиной называют "борьбу с существующей политической властью". Журналистка якобы вела себя "провоцирующе, агрессивно" по отношению к оппонентам. Это, пишет Карпухин, подтверждают штрафы по административным статьям, мат в соцсетях и поведение Славиной во время обыска.

При этом следствие отнеслось "критически" к доводам родственников о том, что она совершила самосожжение из-за давления властей. Ее близкие, по словам Карпухина, не предоставили "достоверных и неопровержимых данных, свидетельствующих об этом".

Следствие считает, что подобные заявления основаны "на несогласии с судебными решениями", по которым журналистку привлекали к административной ответственности.

В декабре тема гибели журналистки прозвучала и на встрече Владимира Путина с членами Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ). Президент РФ подчеркнул, что Славина "была психически неуравновешенным человеком", и ее смерть "не связана напрямую с какими-то злоупотреблениями со стороны органов следствия или дознания".