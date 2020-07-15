5seconds / DepositPhotos 1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Омске признал 53-летнего жителя города, оставившего комментарий о взрыве в архангельском УФСБ, виновным в оправдании терроризма

5seconds / DepositPhotos

1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Омске признал 53-летнего жителя города, оставившего комментарий о взрыве в архангельском УФСБ, виновным в оправдании терроризма и назначил ему штраф в 350 тысяч рублей.

"[Омич] при обсуждении в социальной сети в публичной группе теракта в Архангельске... одобрительно высказывался о данном деянии, считал действия преступника правильными", - сообщили "ОмскРегиону" в областном управлении ФСБ. Преступление было совершено в день взрыва в Архангельске, почти два года назад.

В ходе следствия мужчина признал вину, а суд учел его "деятельное раскаяние".

В пресс-релизе ведомства имя осужденного не приводится, а на сайте суда данные фигурантов террористических дел также не публикуются. В реестре Росфинмониторинга, куда попадают фигуранты таких дел, сейчас есть только один житель Омска в возрасте 53 лет - это Олег Ефремов, добавленный туда в середине мая 2020 года, отмечает "Новая газета".

Напомним, 31 октября 2018 года 17-летний студент политехнического колледжа Михаил Жлобицкий устроил самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области в административном центре региона. В ходе инцидента, согласно официальным данным, пострадали три сотрудника ведомства.

Сообщалось, что незадолго до взрыва в анархистском телеграм-канале было опубликовано предупреждение о готовящемся взрыве предположительно от лица "бомбиста". "Товарищи, сейчас в здании ФСБ г. Архангельск будет совершен теракт, ответственность за который я беру на себя. Причины для вас вполне ясны", - написал пользователь с именем "Валерьян Панов", на аватаре которого была изображена эмблема немецкой леворадикальной группировки RAF ("Фракция красной армии"). Он добавил, что ФСБ "фабрикует дела и пытает людей".

Хотя сам подросток-"бомбист" погиб, силовики развернули бурную деятельность по поиску его возможных сообщников, единомышленников и просто сочувствующих. В регионах прошли облавы на анархистов. Затем в "разработку" стали попадать люди из самых разных слоев общества.

При расследовании силовики вышли на ученика 8 класса московской школы N1571. По версии сотрудников правоохранительных органов, он общался со Жлобицким по мобильному телефону и в соцсетях и связывался с ним в день теракта. В ходе обысков в его квартире были обнаружены "многочисленные самодельные смеси взрывчатых веществ на основе селитры, бездымный порох и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ". У школьника также изъяли ноутбук, флешку, телефоны и блокноты.

Подросток якобы собирался устроить взрыв на "Русском марше" в Люблино 4 ноября. В отношении школьника было возбуждено уголовное дело о "незаконном приобретении, хранении, взрывчатых веществ или взрывных устройств" (ст. 222.1 УК РФ) и о "незаконном изготовлении взрывчатых веществ, взрывных устройств" (ст. 223.1 УК РФ) в составе организованной группы.

Также был задержан житель Ленинградской области Павел Зломнов, проведший год под арестом по делу о незаконном хранении оружия. Согласно постановлению о возбуждении нового уголовного дела, 31 октября 2018 года Зломнов в СИЗО-6 назвал 17-летнего подростка, устроившего взрыв в здании УФСБ в Архангельске, "настоящим героем народным", а также "публично провозгласил обращения <...> о признании идеологии насилия".

В Калининграде обвинение в оправдании терроризма предъявили анархисту Вячеславу Лукичеву. По данным следствия, он в телеграм-канале "Прометей" назвал героем Жлобицкого. 14 марта суд признал Лукичева виновным и оштрафовал его на 300 тысяч рублей.

25 июня в Челябинске в отношении 59-летней пенсионерки возбудили аналогичное дело из-за комментария в соцсети "ВКонтакте" под публикацией о взрыве. Пожилой женщине инкриминировали ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание теракта, совершенное с использованием сети Интернет"). Пенсионерке грозило наказание в виде штрафа в 1 млн рублей и лишения свободы на семь лет. Женщина заявила, что писала комментарий "просто на эмоциях" и раскаялась. Ее отпустили под подписку о невыезде.

А псковскую журналистку Светлану Прокопьеву внесли в перечень террористов и экстремистов после того, как она в эфире станции "Эхо Москвы в Пскове" "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске" в октябре 2018 года, в котором погиб один человек. В частности, журналистка сказала, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним.

"То есть это не что-то личное, это вполне себе политическое действие. Теракт как метод политической борьбы - не зря многие тут же вспомнили народовольцев", - пояснила Прокопьева.

Этот материал был опубликован на сайте регионального информагентства "Псковская лента новостей" и удален по требованию надзорных органов. Псковский мировой суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей за вышедший в радиоэфир материал Прокопьевой и на 200 тыс. рублей - "Псковскую ленту новостей".

5 февраля 2019 года в отношении Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет. 6 июля 2020 года суд приговорил журналистку к штрафу в 500 тысяч рублей.

В этом же "террористическом" списке оказалась 27-летняя анархистка и зоозащитница из Медвежьегорска Екатерина Муранова. Она тоже имела неосторожность упомянуть в своем посте в интернете Михаила Жлобицкого.

Житель Тольятти Александр Довыденков был приговорен к году колонии общего режима по делу об оправдании терроризма в интернете. Основанием для уголовного дела стал твит Довыденкова, размещенный в октябре 2018 года. В нем следствие нашло лингвистические признаки оправдания действий анархиста, устроившего взрыв на проходной управления ФСБ в Архангельске. При вынесении приговора суд учел, что обвиняемый раскаялся и помогал расследованию, его дело рассматривалось в особом порядке, но реального срока интернет-пользователь не избежал.

Еще больший срок - 5 лет колонии - получил калужанин Иван Любшин. В своем комментарии в интернете он тоже упомянул Жлобицкого.

Поиск тех, кого не оставила равнодушным судьба Жлобицкого, и кто видит в совершенном им теракте социально-политические причины, продолжается до сих пор. В этом году обвинение в оправдании терроризма предъявили 44-летнему многодетному фермеру Олегу Немцеву из города Коряжмы Архангельской области. Поводом для расследования стала дискуссия в группе "Сплетник Коряжмы" во "ВКонтакте" о самоподрыве Жлобицкого. Немцев написал, что "17-летний пацан имеет ответственности, смелости больше, чем толпа нынешних мужиков".

Олег Немцев узнал о том, что является главным фигурантом дела, когда в конце сентября 2019 года к нему пришли с обыском. По словам Немцева, обыск шел без адвоката. Полицейские искали у него запрещенные вещи, а во время обыска пригрозили отобрать детей (у Немцева их четверо), если фермер "будет возникать".

26 февраля 2020 года Немцеву предъявили обвинение. В обвинительном заключении следователь Сергей Божедомов указал, что Немцев "умышленно... по мотивам социальной розни в отношении группы лиц по признаку принадлежности к власти и правоохранительным органам, а также к профессиям, составной частью которых является риск собственной жизнью, разделяя экстремистские убеждения, с целью публичного оправдания терроризма, придерживаясь убеждений о допустимости практики терроризма для изменения основ конституционного строя Российской Федерации... с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, путем публичного размещения в сети "Интернет".

Сам Немцев говорит, что умысла оправдывать терроризм у него не было и нет. По словам фермера, в случившемся он обвиняет "себя, свое поколение и госорганы". "За последние полтора года вся Архангельская область превратилась в пороховую бочку. Организация в Шиесе полигона смерти, социальная политика, поборы населения - это все накладывает отпечаток. При официальных показателях улучшения уровня жизни народ беднеет. В долгах, в кредитах, в ипотеках, еле выживают... Я считаю, что нужно адекватно бороться с террористами, они есть. Но нужно разделять реальную работу против террористов - и против людей, которых за один-два комментария могут на семь лет посадить", - заключил он.

Вечером 6 июля 2020 года в Петербурге был задержан 23-летний доставщик еды Александр Меркулов, интересовавшийся "Евровидением" и антифашизмом. Курьера одного из ресторанов тоже заподозрили в оправдании терроризма из-за комментариев в соцсети "ВКонтакте".