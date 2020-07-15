В конце июня в квартире дома на Аргуновской улице в Москве были найдены пятеро младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины

ГСУ СК России по г. Москве / ВКонтакте Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли брошенных младенцев

ГСУ СК России по г. Москве / ВКонтакте

Следственный комитет РФ просит Басманный районный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, мера пресечения в отношении фигурантов будет избрана в ближайшее время.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чернышова В. А., Ашиткова Т. В., Ивановой Ю. Ю. и Панаиоти Л. Р.", - сказала собеседница агентства. По иронии судьбы, 15 июля в России отмечается День гинеколога.

Как пояснила Ирина Морозова, медикам предъявлено обвинение в торговле людьми, "повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, совершенной в составе организованной группы" (ст. 127.1 УК РФ).

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что в конце июня в квартире дома на Аргуновской улице в Москве были найдены пятеро младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли брошенных младенцев.

Прокурор Москвы Денис Попов взял под контроль ход расследования.

Как сообщил ранее источник ТАСС, найденные младенцы оказались детьми суррогатных матерей, выношенными для родителей - граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве. В полиции подтвердили информацию, что пятеро детей рождены от суррогатных матерей.