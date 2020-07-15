За последние сутки в России выявлено 6422 новых случаев коронавируса во всех 85 регионах, 156 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 746 369 заболевших и 11 770 умерших.
Выписано за последние 10 424 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 523 249 человек.
Статистика новых случаев заболевания по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 628 (29)
Санкт-Петербург - 264 (19)
Свердловская область - 263 (3)
Ханты-Мансийский АО - 251 (2)
Алтайский край - 246 (2)
Нижегородская область - 229 (7)
Ямало-Ненецкий АО - 202
Иркутская область - 190 (9)
Мурманская область - 187 (4)
Московская область - 173 (7)
Красноярский край - 133 (1)
Челябинская область - 132
Архангельская область - 119 (5)
Воронежская область - 115 (2)
Ульяновская область - 110
Оренбургская область - 108 (2)
Омская область - 105 (2)
Новосибирская область - 103 (4)
Хабаровский край - 98
Ростовская область - 97 (5)
Волгоградская область - 93
Саратовская область - 92 (1)
Ставропольский край - 91 (3)
Тюменская область - 82 (1)
Пермский край - 75
Республика Саха (Якутия) - 72 (2)
Краснодарский край - 65 (1)
Республика Башкортостан - 63
Ивановская область - 62
Приморский край - 62 (1)
Томская область - 61 (1)
Сахалинская область - 61
Тульская область - 59 (5)
Самарская область - 59 (4)
Чувашская Республика - 58
Смоленская область - 57 (2)
Кировская область - 56 (2)
Курганская область - 56 (1)
Республика Коми - 50 (1)
Ленинградская область - 47 (2)
Республика Тыва - 47 (2)
Удмуртская Республика - 46
Кемеровская область - 46
Калужская область - 45
Республика Карелия - 45
Белгородская область - 44
Брянская область - 44
Владимирская область - 42 (2)
Республика Дагестан - 42 (2)
Амурская область - 42 (3)
Камчатский край - 42
Тамбовская область - 41 (7)
Кабардино-Балкарская Республика - 41
Пензенская область - 41 (1)
Орловская область - 40
Ярославская область - 40
Забайкальский край - 39
Республика Калмыкия - 38
Республика Мордовия - 37
Астраханская область - 36 (1)
Рязанская область - 35
Республика Хакасия - 35
Псковская область - 34 (1)
Курская область - 33
Липецкая область - 32
Республика Татарстан - 32
Республика Бурятия - 32 (1)
Тверская область - 29 (2)
Вологодская область - 28
Республика Алтай - 28
Республика Марий Эл - 27 (1)
Карачаево-Черкесская Республика - 25 (2)
Костромская область - 23
Новгородская область - 19
Республика Адыгея - 16
Республика Ингушетия - 16
Республика Северная Осетия - 16
Калининградская область - 12 (1)
Чеченская Республика - 12
Республика Крым - 11
Магаданская область - 6
Еврейская АО - 4
Ненецкий АО - 3
Чукотский АО - 1
Севастополь - 1