За последние сутки в России выявлено 6422 новых случаев коронавируса во всех 85 регионах, 156 человек скончались

Стопкоронавирус.рф Всего в стране отмечено 746 369 заболевших и 11 770 умерших

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин

За последние сутки в России выявлено 6422 новых случаев коронавируса во всех 85 регионах, 156 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 746 369 заболевших и 11 770 умерших.

Выписано за последние 10 424 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 523 249 человек.

Статистика новых случаев заболевания по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 628 (29)

Санкт-Петербург - 264 (19)

Свердловская область - 263 (3)

Ханты-Мансийский АО - 251 (2)

Алтайский край - 246 (2)

Нижегородская область - 229 (7)

Ямало-Ненецкий АО - 202

Иркутская область - 190 (9)

Мурманская область - 187 (4)

Московская область - 173 (7)

Красноярский край - 133 (1)

Челябинская область - 132

Архангельская область - 119 (5)

Воронежская область - 115 (2)

Ульяновская область - 110

Оренбургская область - 108 (2)

Омская область - 105 (2)

Новосибирская область - 103 (4)

Хабаровский край - 98

Ростовская область - 97 (5)

Волгоградская область - 93

Саратовская область - 92 (1)

Ставропольский край - 91 (3)

Тюменская область - 82 (1)

Пермский край - 75

Республика Саха (Якутия) - 72 (2)

Краснодарский край - 65 (1)

Республика Башкортостан - 63

Ивановская область - 62

Приморский край - 62 (1)

Томская область - 61 (1)

Сахалинская область - 61

Тульская область - 59 (5)

Самарская область - 59 (4)

Чувашская Республика - 58

Смоленская область - 57 (2)

Кировская область - 56 (2)

Курганская область - 56 (1)

Республика Коми - 50 (1)

Ленинградская область - 47 (2)

Республика Тыва - 47 (2)

Удмуртская Республика - 46

Кемеровская область - 46

Калужская область - 45

Республика Карелия - 45

Белгородская область - 44

Брянская область - 44

Владимирская область - 42 (2)

Республика Дагестан - 42 (2)

Амурская область - 42 (3)

Камчатский край - 42

Тамбовская область - 41 (7)

Кабардино-Балкарская Республика - 41

Пензенская область - 41 (1)

Орловская область - 40

Ярославская область - 40

Забайкальский край - 39

Республика Калмыкия - 38

Республика Мордовия - 37

Астраханская область - 36 (1)

Рязанская область - 35

Республика Хакасия - 35

Псковская область - 34 (1)

Курская область - 33

Липецкая область - 32

Республика Татарстан - 32

Республика Бурятия - 32 (1)

Тверская область - 29 (2)

Вологодская область - 28

Республика Алтай - 28

Республика Марий Эл - 27 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 25 (2)

Костромская область - 23

Новгородская область - 19

Республика Адыгея - 16

Республика Ингушетия - 16

Республика Северная Осетия - 16

Калининградская область - 12 (1)

Чеченская Республика - 12

Республика Крым - 11

Магаданская область - 6

Еврейская АО - 4

Ненецкий АО - 3

Чукотский АО - 1

Севастополь - 1

