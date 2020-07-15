Сотрудники ФБК впервые за четыре месяца узнали новые подробности о жизни своего коллеги Руслана Шаведдинова, который в конце 2019 года был фактически похищен и вывезен на Новую Землю для прохождения срочной службы. Они смогли увидеться лично в зале суда, где Шаведдинов обжалует запрет на использование телефона, отправку и получение писем в воинской части.

Алексей Навальный напомнил в своем блоге, что с активистом четыре месяца не было связи, и о нем ничего не знали даже родственники, включая мать. Иски о соблюдении прав Шаведдинова и требования его доставки на суд оставались без ответа до недавнего времени.

В зал суда пустили всех, кроме девушки Руслана и пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, несмотря на ее доверенность на представление интересов административного истца. "В суде мы выяснили, что живет Руслан в бочке. Бочка находится в 200 км от ближайшего населенного пункта. Рядом ядерный полигон. 5 человек, охраняющих вертолетную площадку среди снегов и медведей, носят себе воду из реки или пьют растопленный снег. Раз в полтора месяца вертолет привозит им мешок муки", - пишет Навальный. Приказ о назначении Шаведдинова дизелистом радиотехнического поста издал лично заместитель командующего армией.

Сам активист в видеоинтервью рассказал, что действительно живет в чем-то вроде большой бочки из-под кваса вместе с еще несколькими людьми, как офицерами, так и рядовыми. "Несколько чувачков, которым так же не повезло, как и мне", - пояснил Шаведдинов, сообщив, что его "товарищи по несчастью" не были наказаны, а были отправлены в этот пункт специально, и, в отличие от него, заранее предупредили родных.

Он уточнил, что ближайший населенный пункт Рогачево находится в 270 километрах, а сам он попал туда именно потому, что в этом районе нет никакой связи. При этом, по его словам, офицеры и командование понимают, что речь идет о своего рода вынужденной ссылке и "сами не рады" этому, а сослуживцы и вовсе "восхищены" действиями активистов ФБК. Шаведдинов также уточнил, что неоднократно писал письма знакомым и родным, однако они, судя по всему, не доходили по назначению.

"Суд продолжается. Ждем, когда нам скажут, что жить в бочке без связи и питьевой воды - это нормально. В этом заключается величие Российской Армии", - заключил Навальный.

Руслана Шаведдинова в режиме спецоперации принудительно отправили на службу за Полярный круг в конце декабря прошлого года. Перед отправлением полицейские обыскали квартиру сотрудника ФБК, а перед обыском компания Yota отключила мобильную связь Шаведдинова.

В армии Шаведдинову запретили пользоваться мобильным телефоном, а также отправлять и получать письма в части. Он смог лишь дважды связаться с коллегами по телефону. 25 декабря он позвонил по телефону начальника медчасти, чтобы сообщить электронный адрес, на который можно прислать его медицинские документы. 31 декабря он разговаривал с коллегами по громкой связи в присутствии двух офицеров.

Шаведдинову объявили, что он "ни при каких обстоятельствах" не получит телефон, хотя у других рядовых срочной службы телефоны есть, писал основатель ФБК Алексей Навальный. Письма до Шаведдинова тоже не доходят, их возвращают отправителям. На "Почте России" сообщили, что сотрудники ошибались, принимая письма Шаведдинову на Новую Землю по неверному индексу.

Суд признал принудительную отправку активиста в армию законной. ФБК пытался оспорить в суде это решение, но иск отклонили. Фонд борьбы с коррупцией подал заявление в Следственный комитет заявление о похищении человека из-за того, что Шаведдинов перестал выходить на связь.