Новый порядок может быть распространен на единый день голосования в 2021 году, когда состоятся очередные выборы в Государственную думу

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки, позволяющие проводить выборы в течение трех дней и голосовать не только на избирательных участках, по примеру недавнего голосования по поправкам в Конституцию

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

Госдума во втором, основном чтении одобрила поправки, позволяющие проводить выборы в течение трех дней и голосовать не только на избирательных участках, по примеру недавнего голосования по поправкам в Конституцию. На сентябрьские выборы в этом году законопроект не распространяется.

Технически поправки были внесены в законопроект о праве партий менять своих представителей в избиркомах, который восемь лет назад был одобрен Госдумой в первом чтении. Проект был принят голосами только "Единой России", отмечает РИА "Новости" в Telegram-канале. "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР выступили против поправок. На фоне их протеста Госдума перенесла третье чтение законопроекта на 21 июля.

По данным "Коммерсанта", новый порядок проведения выборов может быть распространен на единый день голосования в 2021 году, когда состоятся очередные выборы в Госдуму. В нынешнем году региональные выборы пройдут в обычном порядке - в один день.

Накануне более 630 членов участковых избирательных комиссий подписали обращение к Центризбиркому, Госдуме и Совету Федерации с призывом отказаться от идеи многодневного голосования и законодательно запретить такую практику. По словам авторов обращения, существующий порядок выборов всегда давал возможность избирателям проголосовать в течение одного дня и без массовых очередей, поскольку явка в среднем никогда не превышала 41%.

"Даже один день голосования - это тяжелый труд членов УИК и наблюдателей, который начинается еще до восьми утра и заканчивается ночью подсчетом голосов и подведением итогов", - говорится в письме. Авторы отмечают, что большую часть времени во время общероссийского голосования члены УИК проводили в ожидании избирателей, а многодневное голосование ухудшит условия "и без того изнурительного труда", тем более что оплата в комиссиях не увеличивается пропорционально.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что в случае принятия поправок любые выборы будут проходить со скандалами, а их легитимность будет всегда подвергаться сомнению. "Что такое предлагаемое трехдневное голосование? Это облегченная форма досрочного голосования, против которого мы выступали, выступаем и будем выступать, потому что именно во время досрочного голосования идут все фальсификации", - сказал он.

Миронов отметил, что многодневное голосование может быть оправданно в период пандемии, но не на постоянной основе. Поэтому депутаты его партии будут голосовать против них. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный также заявлял о намерении фракции голосовать против таких поправок. О том же сообщил депутат от ЛДПР Алексей Диденко. "Многодневное голосование, конечно, удобно, но меры должны приниматься комплексные. Наши поправки были помещены в таблицу поправок, рекомендованных комитетом к отклонению", - сообщил Диденко, пояснив, что это дает фракции право не поддерживать поправки в их нынешнем виде. В то же время соответствующие предложения ЛДПР планируется вынести на отдельное голосование.

Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов перед голосованием в Думе предложил снять проект с рассмотрения. За это проголосовали 97 депутатов, против - 222, сообщает РИА "Новости".

Как следует из поправок к законопроекту с изменениями в избирательное законодательство, при проведении в России многодневных выборов или референдума власти не будут организовывать досрочное голосование, а также голосование по открепительным удостоверениям. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех.

Такое решение может быть принято только в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума и затем не подлежит пересмотру. При этом, отмечается в поправках, законом может быть предусмотрено, что при проведении выборов в органы местного самоуправления и в ходе местных референдумов такое решение будет принимать избирательная комиссия субъекта РФ.

в случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней сроки избирательных действий, а также действий по подготовке и проведению референдума, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования. Если определенные действия не могут осуществляться в день голосования или в предшествующий ему день, то такие действия не могут осуществляться соответственно и в любой из указанных дней голосования или в предшествующий им день.

Поправки также разрешают организовывать голосование избирателей и участников референдума вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования. Речь идет, в частности, о придомовых территориях и территориях общего пользования, говорится на сайте Госдумы.

Подсчет голосов избирателей будет происходить после закрытия избирательных участков в последний день, однако Центризбиркомом могут быть установлены и некие "иные особенности" подсчета. Соответствующие изменения будут внесены в законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы, а также в Кодекс административного судопроизводства.

Как рассказал первый зампред комитета Госдумы по регламенту Олег Нилов, поправки вписываются в законопроект о праве политических партий отзывать своих представителей из избирательных комиссий, предложенный Дмитрием Медведевым восемь лет назад и тогда же принятый в первом чтении. По словам Нилова, депутаты от "Единой России" предложили внести поправки именно таким образом, чтобы сократить время их принятия.

Во время обсуждения на заседании комитета представители ЛДПР, КПРФ и СР высказались против внесения поправок, но голосов их противников хватило, чтобы их одобрить. Собственная поправка Нилова, предусматривающая обязательное видеонаблюдение на всех площадках для голосования в течение всех дней голосования, была отклонена.

Весной нынешнего года были приняты поправки, которые разрешили ЦИК организовать голосование по конституционным поправкам в течение семи дней для защиты здоровья граждан от коронавируса. После этого с предложением распространить практику многодневного голосования на выборы выступили спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и глава ЦИК Элла Памфилова.

Новые поправки позволяют проводить голосование вне участков, в том числе на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах. Эта практика также применялась во время плебисцита и вызвала претензии независимых наблюдателей.

Политологи также отмечают, что возможность растянуть голосование на несколько дней предусмотрена с учетом возможного развития пандемии коронавируса, но оставляет больше возможностей для фальсификаций, чем традиционное голосование в один день. Для сохранения легитимности выборов необходимо будет разъяснить в законе все процедурные нюансы, чтобы обеспечить прозрачность выборов в новых условиях.