АГН Москва Второй кассационный суд вынес новое частное определение в адрес председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой из-за ряда грубых нарушений, допущенных ее подчиненными

АГН Москва

Второй кассационный суд вынес новое частное определение в адрес председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой из-за ряда грубых нарушений, допущенных ее подчиненными при рассмотрении одной апелляции, сообщается на сайте кассационной инстанции.

6 декабря 2019 года судебная коллегия Мосгорсуда по административным делам рассматривала жалобу Люблинского райсуда на решение о взыскании недоимки по налогам и пени. Перед заседанием налоговая служба частично отозвала свои требования, в связи с чем Мосгорсуд решил уменьшить сумму задолженности. Это было отражено в мотивировочной части апелляционного определения и озвучено на заседании. Однако в резолютивной части прежнее решение Люблинского суда осталось без изменений.

Кроме того, Мосгорсуд не приобщил к протоколу заседания его аудио- и видеозапись. В материалах дела есть справка судьи Мосгорсуда о том, что видео размещено на сайте инстанции, но на деле ни стороны судебного разбирательства, ни специалисты Второго кассационного суда не смогли получить к нему доступ.

В техподдержке Мосгорсуда сослались на сбой настроек сетевого доступа. А сотрудники инстанции заявили, что видеозапись может быть получена только по письменному запросу судьи, что является явным нарушением закона. Таким образом, в адрес руководства Мосгорсуда и столичных районных судов вынесено уже девять частных определений, отмечают "Открытые медиа".

Прежние определения в адрес Егоровой касались бесконтрольного продления содержания людей под стражей, ей также указали на "искажение самой сути правосудия и смысла судебного решения как акта правосудия". Егорова жаловалась в Верховный суд, однако тот усомнился в ее профессиональной квалификации. ВС решил, что Мосгорсуд систематически нарушает требования Уголовно-процессуального кодекса из-за недостаточного уровня организации своей работы. Из 72 судей, включенных в план повышения квалификации Мосгорсуда, 19 судей, включая Егорову, не проходили курсы повышения квалификации.

На прошлой неделе Высшая квалификационная коллегия судей в третий раз объявила конкурс на пост председателя Мосгорсуда из-за отсутствия кандидатов. Срок приема документов продлен до 29 июля. В двух предыдущих конкурсах Ольга Егорова по неизвестным причинам не участвовала. Отсутствие других претендентов на должность эксперты считают знаком того, что она политическая.