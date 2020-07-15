На IT-директора "Почты России" завели уголовное дело по подозрению в картельном сговоре

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Сергей Емельченков работает в "Почте России" с 2013 года

Стоп-кадр видео Event Consulting Service / Youtube.com

В отношении заместителя гендиректора "Почты России" по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело, сообщил РБК представитель компании.

По информации "Почты России", дело в отношении топ-менеджера возбудило Следственное управление ГСУ СК по Москве. "Компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении без указания имени задержанного. Официальных комментариев СК на этот счет пока нет.

Первым о задержании Емельченкова, а также главы "Национальной компьютерной корпорации" (НКК) Александра Калинина сообщило издание TAdviser. По его данным, параллельно следственные мероприятия прошли в нескольких IT-поставщиках "Почты России": НКК, Merlion, "Инфосистемы Джет", "Ай-Теко", "Техносерв", Maykor, "Софтлайн". Причиной обысков и задержаний источник издания называл картельный сговор.

Сергей Емельченков работает в "Почте России" с 2013 года. До прихода в эту компанию он был заместителем генерального директора по ИТ ЗАО "РЕНОВА-финанс", генеральным директором ЗАО "КЭС-Энергосбыт". В декабре 2013 года Емельченков стал заместителем генерального директора "Почты России". В данной должности он курирует вопросы информатизации, телекоммуникаций и технического обеспечения.

В круг обязанностей Емельченкова входит модернизация почтовых технологий, развитие телекоммуникаций и информационных систем предприятия, создание государственной информационной системы ЖКХ.

НКК - крупнейший по выручке ИТ-холдинг в России, в состав которого входят производитель компьютерной техники "Аквариус", дистрибьютор оборудования OCS, системный интегратор "Систематика" и др. Владелец компании Александр Калинин ранее работал в Федеральном агентстве правительственной связи и информации и был советником министра связи по вопросам информатизации.