ВСЕ ФОТО Россия наряду со странами Средней Азии ввела наиболее жесткие ограничения цифровых прав и гражданских свобод в пандемию коронавируса среди государств СНГ, говорится в совместном докладе "Роскомсвободы" и правозащитной организации Human Constanta

khosrork / DepositPhotos Государства были условно разделены на четыре группы: страны, придерживающиеся демократичного подхода при введении карантинных ограничений (Грузия, Молдова); страны, использующие пандемию для частичного ограничения свободы слова и введения мер по цифровому наблюдению за гражданами (Украина, Армения, Азербайджан); страны, которые ввели жесткие меры по цифровой слежке и ограничению свободы слова (Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан); COVID-диссиденты (Беларусь, Туркменистан)

AndrewLozovyi / DepositPhotos В Молдове после жалоб врачей на то, что они вынуждены работать без специальных средств защиты, пытались ввести цензуру. Было выпущено положение, разрешающее СМИ публиковать только официальную информацию о пандемии, полученную от государственных органов. Однако после жесткой критики общественности это положение было отменено, говорится в докладе

АГН Москва / Кирилл Зыков

Россия наряду со странами Средней Азии ввела наиболее жесткие ограничения цифровых прав и гражданских свобод в пандемию коронавируса среди государств СНГ, говорится в совместном докладе "Роскомсвободы" и правозащитной организации Human Constanta. Эксперты проанализировали ситуацию в 12 странах бывшего СССР: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Украине.

По итогам мониторинга государства были условно разделены на четыре группы: страны, придерживающиеся демократичного подхода при введении карантинных ограничений (Грузия, Молдова); страны, использующие пандемию для частичного ограничения свободы слова и введения мер по цифровому наблюдению за гражданами (Украина, Армения, Азербайджан); страны, которые ввели жесткие меры по цифровой слежке и ограничению свободы слова (Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан); COVID-диссиденты (Беларусь, Туркменистан).

В странах первой группы ограничения на передвижение, запрет на массовые мероприятия, обязательный карантин были предусмотрены в рамках режима ЧС. В Грузии было запущено приложение для отслеживания контактов с заболевшими, но его установка носила добровольный характер, а регистрация в нем не требовала предоставления персональных данных.

В Молдове после жалоб врачей на то, что они вынуждены работать без специальных средств защиты, пытались ввести цензуру. Было выпущено положение, разрешающее СМИ публиковать только официальную информацию о пандемии, полученную от государственных органов. Однако после жесткой критики общественности это положение было отменено, говорится в докладе.

На Украине и в Армении, которые эксперты отнесли ко второй группе, тоже был введен режим ЧС, разрешающий ограничивать права граждан на передвижение. Власти Азербайджана ввели специальный карантинный режим, разрешающий жителям крупных городов выходить из дома лишь по уважительным причинам не более чем на два часа. Ограничения на передвижения сопровождались обязательной системой SMS-пропусков с необходимостью указывать персональные данные и цель выхода на улицу.

На Украине были приняты законы, разрешающие передавать правительству доступ к персональным данным пользователей, запущены государственные приложения для отслеживания перемещений граждан и зафиксированы случаи онлайн-цензуры, связанные с публикацией ложной информации о коронавирусе. Парламент страны позволил собирать персональные данные пациентов с COVID-19 без их согласия, в результате издание "Вести" опубликовало номера домов, где якобы могут проживать больные коронавирусом.

Эксперты опасаются, что личные данные пользователей могут быть переданы третьей стороне - МВД Украины, Национальной полиции и ее территориальным органам. СБУ во время карантина заблокировала 2300 сообществ, распространявших фейки о коронавирусе, 30 украинцев были оштрафованы за распространение ложной информации.

В Армении журналисты сообщали об ограничениях на получение и распространение информации. Власти страны запретили публиковать информацию о вирусе, которая исходит не от правительства Армении или официального государственного органа иностранного государства. Также были зафиксированы факты публикации в сети персональных данный 132 заболевших. За время действия чрезвычайного положения были выявлены случаи ограничения свободы слова онлайн.

Россия, по оценке экспертов, оказалась лидером третьей группы стран, задействовав семь из восьми возможных видов ограничения прав: административное и уголовное преследование за нарушение правил поведения и распространение в сети ложной информации о вирусе, ограничение доступа к официальной информации, ограничение свободы слова онлайн, слежку через государственные сервисы, мобильные телефоны и системы видеонаблюдения, а также использование дронов.

Россияне подвергались преследованию за публикацию "фейков" в том числе из-за шуточных постов. Во многих регионах действовали ограничения на передвижения, покидать квартиру можно было только в определенных случаях. Вводились цифровые пропуска, за нарушение режима самоизоляции, появление на улицах и в общественных местах без масок выписывали штрафы. Для контроля за соблюдением ограничительных мер использовались уличные камеры с системой распознавания лиц и приложения, в частности, неоднократно раскритикованный "Социальный мониторинг" в Москве.

В столице также ввели особый порядок привлечения к административной ответственности в случае, если нарушение режима самоизоляции установлено при помощи камер видеонаблюдения с использованием биометрических данных. Впервые в российском законодательстве появилась, придавшая таким доказательствам, как изображение гражданина, полученное с применением технологии распознавания лиц, юридическую силу, и фактически заменившая презумпцию невиновности человека "презумпцией безошибочности" компьютера.

При этом только в двух государствах третьей группы - Казахстане и Кыргызстане - были введены режимы ЧС, в остальных странах ограничения граждан на передвижения в рамках режима "обязательной самоизоляции" фактически были незаконными. Кроме того, страны третьей группы использовали отличную от других стран систему подсчета летальных случаев от COVID-19, говорится в докладе.

Беларусь и Туркменистан, отнесенные к разряду ковид-диссидентов, до последнего придерживались тактики "нет информации о коронавирусе - нет самого вируса" и пресекали любые попытки общественности говорить о существовании пандемии в этих странах. Однако в Беларуси все же были приняты отдельные эпидемиологические меры в отличие от Туркменистана, где был даже введен запрет на публикацию в СМИ слова "коронавирус".

В Туркмении власти по-прежнему продолжают отрицать наличие заболевших, но в то же время врачи указывают на резкую вспышку острой пневмонии. В Белоруссии были отменены брифинги для журналистов, на которых они могли узнать о ситуации с коронавирусом в стране, а официальная статистика подвергается критике за манипуляцию данными. В обеих странах выявлены случаи преследования журналистов за репортажи о коронавирусе.

Эксперты делают вывод, что коллизии, возникшие в законодательстве в результате "непредсказуемых и хаотичных" действий властей, могут сохраниться и после пандемии. Уже приняты и вступили в постоянную юридическую силу множество законов, расширяющих возможности сбора и использования данных без согласия гражданина и применения ограничений свободы информации в сети по решению органов власти, отмечается в докладе.

Новым оружием против инакомыслия стали законы о "фейках", а использование биометрии и следящих мобильных приложений создало "невероятные возможности" для контроля над перемещениями граждан, прокомментировал "Открытым медиа" один из авторов доклада, юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян. "Уже понятно, что многие меры, принятые под предлогом борьбы с вирусом, останутся с нами надолго и изменят нашу привычную жизнь".

Легко вернуть и отмененные цифровые пропуска, например, при угрозе массовых беспорядков, считает юрист международной правозащитной организации "Агора" Дамир Гайнутдинов. А МВД уже предлагает использовать технологии "социального мониторинга" для контроля за мигрантами.