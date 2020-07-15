Журналист Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к пятерым бывшим полицейским, арестованным по его делу

АГН Москва / Софья Сандурская Голунов требует возмещения морального вреда, настаивая, что бывшие сотрудники МВД некачественно выполняли свою работу и "лишь создавали видимость" борьбы с наркотиками

АГН Москва / Александр Авилов

Журналист Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к пятерым бывшим полицейским, арестованным по его делу. Как сообщает "Медуза", Голунов требует возмещения морального вреда, настаивая, что бывшие сотрудники МВД некачественно выполняли свою работу и "лишь создавали видимость" борьбы с наркотиками.

По мнению журналиста, полицейские должны вернуть доход, который получили за время службы в отделе контроля за оборотом наркотиков. Иск Голунова будут рассматривать в рамках судебного разбирательства по делу в отношении бывших полицейских. В случае удовлетворения иска Голунов намерен отдать присужденные ему деньги на благотворительность.

Адвокат Алексей Коврижкин, представляющий интересы обвиняемого по этому экс-полицейского Игоря Ляховца, назвал иск Голунова "полной чушью" и "пиаром". "Все прекрасно понимают, что никто ему такой иск никто не удовлетворит в таком объеме", - заявил он "Открытым медиа". По его мнению, в данном иске "нет никакого смысла", и его следовало бы предъявить Минюсту, так как за действия полицейских "несет ответственность государство".

Иван Голунов проходит потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Пятеро экс-полицейских, участвовавших в задержании Голунова в июне прошлого года по фальсифицированному обвинению в хранении наркотиков, находятся под стражей. Это бывший замглавы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец и его подчиненные - Денис Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев.

В зависимости от их ролей им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств.

Денис Коновалов дал показания на своего начальника и признал вину, рассказав, что подброшенные Голунову наркотики были вещдоками из другого уголовного дела. Коновалов признался, что лично подкинул пакеты в рюкзак журналиста и в его квартиру по указанию Ляховца.

Игорь Ляховец в свою очередь категорически отрицает обвинения и продолжает уверять, что Голунов причастен к хранению наркотиков и оговорил полицейских "с целью избежать привлечения его к уголовной ответственности по особо тяжкой статье". А Уметбаев принес Голунову извинения за рукоприкладство при задержании, объяснил мотивы своих действий тем, что перед ним находится опасный преступник. Экс-полицейский заявил, что не участвовал в подбросе наркотиков Голунову и фальсификации материалов уголовного дела.