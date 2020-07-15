Шествие "Бессмертного полка", перенесенное с 9 мая на 26 июля из-за коронавируса, могут снова отложить и провести 2 сентября, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника, а также источники, близкие к мэрии Москвы и к руководству одного из регионов.

В столице, как отмечается, подготовка к шествию еще не началась. Собеседники газеты объяснили возможный перенос "Бессмертного полка" на сентябрь не только коронавирусом - ежедневный прирост заболевших в России уже несколько недель держится на одном уровне, - но и жаркой погодой.

При этом парады в честь Дня Военно-морского флота 26 июля пройдут по плану. По словам источника издания в Минобороны, подготовка к ним продолжается на всех базах флотов и флотилий с соблюдением всех мер предосторожности. Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте. В нем примут участие 46 современных кораблей и подлодок Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов и более 4 тысяч военнослужащих. В воздушной части парада будет задействовано 42 самолета и вертолета.

Некоторые регионы уже принимают решение о переносе "Бессмертного полка". Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что 26 июля его "точно не будет", пишут "Орловские новости". "Мы готовим на разные даты его проведение, в том числе на 5 августа. Но все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки", - сказал он.

В движении "Бессмертный полк" 10 июля сообщили, что перенос шествия обсуждается из-за "неоднозначной ситуации в регионах по эпидобстановке". "Мы ждем принятия какого-то решения нашим руководством. Этот вопрос стоит очень остро, но сказать на 100% - будет или не будет шествие - мы на данный момент не можем", - сказали ТАСС в пресс-службе движения.

16 июля должно пройти заседание центрального штаба движения, по итогам которого будет принято решение об окончательной дате проведения шествия "Бессмертного полка" и особенностях его проведения в этом году. В частности, станет известно, будет ли оно проведено 26 июля и в каких городах, пишет "Петербургский дневник".

По данным "Федерал Пресс", в Екатеринбурге поддерживают отсрочку шествия. "В такой ситуации, когда у нас растет количество заболевших, конечно, есть смысл перенести на более позднее время", - отметил координатор "Бессмертного полка" в столице Урала Валерий Басай.

Дату 26 июля для проведения шествия обозначил в конце мая президент РФ Владимир Путин. Проводить его в один день с перенесенным парадом Победы 24 июня он счел нецелесообразным во время пандемии. При этом Путин подчеркнул, что в Кремле будут внимательно следить за развитием ситуации и при необходимости примут решение о переносе марша на более поздний срок.

2 сентября, которое "Ведомости" называют возможной новой датой проведения "Бессмертного полка", в мире отмечается как день окончания Второй мировой войны. В России, однако, указом президента эта памятная дата исключена из законодательства. Днем окончания Второй мировой войны установлено 3 сентября, и теперь он совпадает с Днем солидарности в борьбе с терроризмом, когда в РФ вспоминают жертв теракта в школе Беслана.

Авторы законопроекта о переносе даты окончания Второй мировой войны заявили, что победа Советского Союза над милитаристской Японией в 1945 году "внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны", а на оборотной стороне медали "За победу над Японией", которой награждали участников боев, также указано 3 сентября 1945 года.

В мае акция "Бессмертный полк" прошла онлайн и не обошлась без скандалов. Для участия в онлайн-шествии предлагалось заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте "Бессмертного полка" или в соцсетях проекта. Из созданной базы автоматически формировался видеоряд из фотографий участника войны и его родственника. Сообщалось, что фото будут модерироваться перед публикацией, однако на сайт просочились снимки нацистов, выданные за ветеранские.

В частности, там разместили фото рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера под именем полковника СССР Василия Михайловича Алексеева. Лидер Третьего рейха Адольф Гитлер оказался в числе "ветеранов" под именем "Михаил Алоизович Егерский". Его фото также появилось на сайте "Банк памяти" с подписью, что это "участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо".

А руководство челябинского торгово-развлекательного комплекса "Космос", присоединившись к акции "Бессмертный полк", в рамках проекта "Имена Героев" разместило на своей странице во "ВКонтакте" снимок Гитлера без усов под именем Владимира Владимировича Сумина, который погиб в ходе штурма Берлина в 1945 году.

Следственный комитет в итоге возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) по факту публикации фотографий Гитлера и Гиммлера на сайтах "Бессмертного полка". В Перми, Самаре, Волгограде и Ульяновске прошли обыски и задержания.